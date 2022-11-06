«الغرفة» ناقشت عقبات «التعليم الخاص»

مال وأعمال

عقدت لجنة التعليم والاقتصاد المعرفي المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة طلال خليفة الجري اجتماعها السابع لعام 2022 بتاريخ 2 نوفمبر 2022.

وذلك لمناقشة مواضيع عدة على أجندتها، وكان من أبرزها لقاء Brent Chrite رئيس جامعة Bently في ولاية ماساتشوتس الأميركية، حيث ناقش أعضاء اللجنة مع رئيس الجامعة مواضيع عدة تمحورت حول سبل التعاون بين الغرفة والجامعة في قطاعات الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال، كما طرحت إمكانية إعداد برامج متخصصة في مجالات معنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبعثات الدراسية.

كما تطرقت اللجنة لمناقشة العقبات التي تعوق قطاع التعليم الخاص بالدولة في جميع المراحل الدراسية والتعليمية حيث طرح أعضاء اللجنة السُبل الممكنة لتذليل هذه العقبات ولضمان استمرارية العمل المرن لهذه الفئة.

