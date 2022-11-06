البنك الدولي كرَّم العميد ميرزا حسن

مال وأعمال

أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس بالمدير التنفيذي عميد مجلس المديرين التنفيذيين الدكتور الكويتي ميرزا حسن باعتباره شخصا واسع المعرفة وذا «شغف بالتنمية» خلال مسيرته على مدى 16 عاما في المؤسسة المالية.

وقال مالباس في حفل الوداع الذي أقيم بمقر البنك الدولي لتكريم الدكتور حسن «إنها لحظة حزينة للبنك» معربا عن شكره على كل ما فعله.

وسلط الضوء على الأدوار العديدة التي أداها الدكتور حسن طوال 16 عاما داخل البنك الدولي مشيرا إلى رئاسته للجنة التوجيهية حيث تولى «تسهيل الحوار الذي أجراه البنك حول الهشاشة والطاقة واللاجئين».

كما أشاد بالدور المهم الذي أداه حسن خلال «أحداث رئيسة مرت على البنك مثل تفشي وباء (إيبولا) وجائحة فيروس (كورونا) وغيرها من الازمات خلال سنوات عمله في البنك».

من جانبه أعرب سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة جاسم البديوي عن فخر دولة الكويت الشديد بفترة عمل الدكتور حسن في البنك الدولي قائلا إنه كان نموذجا مشرفا وساطعا لكل الكويتيين.

وأضاف «لقد شرفنا بالعمل الذي قام به الدكتور حسن خلال مسيرته المهنية وأهدافه وبرامجه وورش عمله التي قدمها للدول الـ13 التي مثلها كمدير تنفيذي ولغيرها من الدول مؤكدا انه «خلق إرثا كبيرا ووضع بصمة داخل البنك الدولي».

من جانبه قال الدكتور حسن: ان «البنك مكان نغادره لكنه لا يغادرنا أبدا.. فهذه المؤسسة تقوم بأشياء عظيمة للآخرين».وأضاف «عندما نرفع الفقر عن كاهل الشعوب ونزيل معاناتها ونبني مؤسسات صحية وتعليمية ونعيد الفتيات والصغار إلى المدارس ونمدهم بما يحتاجونه من غذاء فهذه ليست أفعالا صغيرة».

واكد ان المرء لا يمكن أن ينسى الدول التي زارها ورأى الفرق الذي صنع في حياة شعوبها ما جعلها مرتبطة بمؤسساتها معربا عن شكره لجميع العاملين في البنك الدولي على الدور الذي يقومون به.

وقال «من حقهم الفخر بما يقومون به داخله».

