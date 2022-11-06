مركز دراسات الاستثمار نظَّم برنامج «المدير الناشئ»

مال وأعمال

نظم مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبي لاتحاد شركات الاستثمار البرنامج التدريبي «برنامج المدير الناشئ» لمساعدة المديرين والقياديين في الشركات لتحسين وتطوير بيئة العمل ورفع كفاءتهم القيادية، وذلك على مدار ثلاثة أيام 01 – 03 نوفمبر 2022. صرحت فدوى عادل درويش - الأمين العام بالإنابة بأنه وفي إطار سعي الاتحاد لمواكبة جميع التطورات التي تهم قطاع الاستثمار وأهمية تفعيل دور القياديين في شركات الاستثمار، أتت هذه الدورة لتطوير القدرات القيادية لدى المديرين الجدد وتعريفهم بالمتطلبات والمهارات المطلوبة للتطور القيادي، وذلك لتمكينهم من وضع الأطر العملية المناسبة وكيفية التعامل مع فريق العمل والمهام المنوطة بهم والأهداف التي يرسمها القيادي للنجاح.

وقد قدم البرنامج هاكوب إمرازيان – الذي يمتلك خبرة مهنية عالمية تزيد على 27 عاماً في التدريب وتطوير الشركات، كما أنه خبير دولي على صعيد التطوير القيادي وتدريب المديرين التنفيذيين. أتت الدورة التدريبية على شرح أبرز النقاط التي تتمحور حول القيادة الذاتية للمدير وفهم الدوافع الشخصية التي تقوده لتحقيق النجاح في موقعه والتعرف على ماهية الكفاءات التي يتميز بها المدير لكي ينجح في عمله، وتحديد متطلبات الأدوار القيادية وما هي المهارات المطلوبة لكل مرحلة من التطور القيادي، بالإضافة إلى توضيح الفرق بين القائد والمدير. ثم ألقى إمرازيان الضوء على كيفية قيادة الأفراد من خلال أساليب التواصل المختلفة، وطريقة إدارة الفريق والتعامل مع الأفراد ذوي السلوكيات الصعبة. هذا وتم التطرق إلى استخدام الذكاء العاطفي وإدارة العلاقات مع الزملاء بما يحقق المحافظة على طريقة التواصل المتوازن. كذلك اطلع المشاركون على أساسيات الأداء لنجاح المؤسسات وكيفية وضع الأهداف والتوقعات بالإضافة إلى إجراءات تقييم الأداء. وفي نهاية الدورة لخص المحاضر أن القيادي الناجح هو القائد الذي يستطيع إدارة التنوع بين الأفراد والسلوكيات داخل بيئة العمل الواحدة

