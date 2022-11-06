لامبالاة فلسطينية أمام عودة نتانياهو.. مجرد تغيير في حراس السجن

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رام الله - لندن - الوكالات: لم يكترث الفلسطينيون كثيرا للانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي تواجه فيها بنيامين نتانياهو ورئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد، جازمين أن نتيجتها لن تغيّر الكثير في وضعهم وأنها أشبه بالمفاضلة بين الطاعون والكوليرا أو بين «بيبسي وكوكا كولا».

وفاز رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو الذي حكم بين 1996 و1999 ثم بين 2009 و2021 في الانتخابات التشريعية الخامسة في ثلاث سنوات ونيف، محرزا مع حلفائه المتدينين المتشددين واليمينيين المتطرفين كتلة من 64 نائبا في البرلمان، مقابل 51 لتيار لبيد الوسطي.

وبعيد إعلان النتائج الأولية، اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه أن الفرق بين نتانياهو ولبيد «كما الفرق بين بيبسي وكوكا كولا».

ومع إحراز اليمين المتطرف نتائج غير مسبوقة بحصوله على 14 مقعدا في الكنيست، أعرب اشتيه عن أسفه أمام «زيادة التطرف والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي والتي يعاني منها شعبنا منذ سنوات». من جهتها، ترى المحللة الفلسطينية نور عودة أنه «في ما يتعلق بالسياسات.. يتصرفون جميعا بالشكل نفسه لأنهم جميعا يستجيبون للرأي العام اليميني المتطرف».

وتتوقع عودة أن «الوحشية المسلطة على الفلسطينيين ستتفاقم بالتأكيد»، إذ أعرب بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير عن رغبتهما في أن يكونا جزءا من الحكومة، وهما متطرفان يمينيان انتخبا الثلاثاء لشغل مقعدين في الكنيست ومعروفان بتحريضهما ضد الفلسطينيين.

إلى ذلك، قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية في مقال للكاتبة ليارا هواري بعنوان «بالنسبة للفلسطينيين انتصار نتانياهو هو مجرد تغيير في حراس السجن»، إن نتانياهو عاد بصورة مبهرة بعد الإطاحة به في عام 2021 وسط مزاعم بالفساد. وفي انتخابات هذا الأسبوع، حصل حزبه، الليكود، على أصوات أكثر من أي حزب آخر وجاء حلفاؤه من اليمين المتطرف في المركز الثالث، مما يمهد الطريق لتشكيل حكومة ائتلافية بقيادة الليكود.

وأضافت أنه على الرغم من أن تشكيل ائتلاف ليس لعبة سهلة، إلا أنه من المتوقع هذه المرة أن يشكل كتلة أغلبية مريحة مع الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة واليمينية المتطرفة.

وأوضحت «الغارديان» إنه على الرغم من هذا الاحتمال، بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، لم تكن الانتخابات الإسرائيلية في طليعة المناقشات السياسية، حيث يواصلون المقاومة والكفاح من أجل بقائهم على أرض تتقلص باستمرار. وترى أنه بالنسبة للفلسطينيين فإن الأمر يتعلق ببساطة بتغيير حراس السجن، حيث ترى أنه مهما اختلفت جميع الأطراف الإسرائيلية، فإن دعم القمع المستمر للفلسطينيين واستعمار فلسطين هو سمة توحدهم.

وختمت الكاتبة إنه بالنسبة للفلسطينيين، «أظهرت أكثر من سبعة عقود من القهر والسرقة واستعمار الأراضي أن الحكومة، يسارا كانت أو يمينا، لا تُحدث أي فرق في مستقبلهم. وإن النظام الإسرائيلي مبني بشكل أساسي على قمعهم. لهذا السبب في نهاية المطاف، لا يريد الفلسطينيون حراس سجن مختلفين. يريدون التحرر من السجن».

