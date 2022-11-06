مصر: امتحانات الثانوية العامة ورقية والتصحيح إلكتروني

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، ان امتحانات الثانوية العامة العام الدراسى الحالي ورقية، وسيتم التصحيح الكترونياً، موضحة ان طلاب الصف الثالث الثانوى سيؤدون الامتحانات وفق نظام «الأوبن بوك» بأسئلة تقيس الفهم ونوات التعلم. الجدير بالذكر، ان د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، اكد انه تم الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات شهادة الثانوية العامة، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على اسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15 في المئة وفق طبيعة كل مادة دراسية، مشيراً الى انه سيتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية اعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى. وكان د. رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اصدر كتاباً دورياً بشأن متابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة، الحاقاً بالقرارات الوزارية، الصادرة بشأن تنظيم قبول اعذار غياب الطلاب والكتب الدورية الصادرة بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، بهدف حسن سير العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، لتحقيق عام دراسي منضبط. ونص الكتاب الدوري على التنبيه باتخاذ اللازم نحو التأكيد على تفعيل التسجيل الالكتروني للغياب اسبوعياً لجميع المراحل التعليمية وبخاصة غياب طلاب الشهادة الاعدادية والثانوية العامة، واخطار اولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب ابنائهم او عدم مواصلتهم لليوم الدراسي، طبقاً للاجراءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة.