الأمم المتحدة: مقتل 958 صحافياً خلال 10 سنوات

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فيينا - الوكالات: أعلن مفوض الأمم المتحدة الجديد لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن 958 صحافيا لقوا حتفهم حول العالم في غضون السنوات الـ10 الماضية.

وأضاف تورك يوم الجمعة في بداية مؤتمر حول حماية الصحافيين في فيينا، أنه في الفترة ذاتها تم حبس أكثر من 1000 صحافي.

وقال تورك في مكالمة عبر الفيديو من جنيف إن هذه «الأرقام غير مقبولة».

وقامت وزارة الخارجية النمساوية بتنظيم الاجتماع بالتعاون مع الأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 10 لخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحافيين.

واعتبر تورك أن من النجاحات التي حققها نحو 50 بلدا في سياق خطة العمل، إنشاء أو تعزيز آليات لحماية العاملين في وسائط الإعلام. وصرح تورك بأنه في السنوات الأخيرة، انخفض متوسط عدد عمليات القتل، ومع ذلك، هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر بكثير لوقفها.

وكان تورك عبر، عن القلق إزاء «التراجع» المتزايد لوضع حقوق النساء في معظم أنحاء العالم.

وفي أول مؤتمر صحافي له منذ توليه المنصب الأربعاء الماضي، قال تورك إنه يشعر بالقلق لرؤية تصاعد المواقف المعادية للمرأة والجهود التي تبذل لقلب أوضاع حقوق النساء والفتيات في العديد من الدول.

وتحدث عن «تراجع حقيقي، وهذا مقلق للغاية ويؤثر على النساء والفتيات في مناطق عدة من العالم، بطريقة لا مثيل لها».

وأشار تورك إلى نهج أوسع نطاقا لتراجع أوضاع حقوق النساء «في شمال الكرة الأرضية وجنوبها على حد سواء».

وعبر المسؤول الأممي النمساوي الجنسية والذي أمضى معظم مسيرته المهنية في منظومة الأمم المتحدة، عن القلق إزاء تزايد «عقلية الرجل القوي» و«الميول الاستبدادية» في عدد من الأماكن.

وقال إن ذلك يسهم في تآكل الفضاء المدني و«قمع وإسكات المعارضة»، مع تداعيات بشكل خاص على النساء والفتيات.

وندد بـ«تصاعد المواقف المنحازة ضد النساء والمعبرة عن كراهية النساء» مشددا على أن هذا ليس شيئا يتعين علينا «حتى التعامل معه ... في القرن الحادي والعشرين».

