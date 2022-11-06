%88 من الأميركيين قلقون من تصاعد العنف السياسي

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واشنطن - الوكالات: أجرت صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «إيه بي سي نيوز» استطلاعا للرأي، أظهر أن الغالبية العظمى من الأميركيين قلقون من تزايد خطر وقوع أعمال عنف ذات دوافع سياسية في الولايات المتحدة.

وبلغت نسبة الأميركيين القلقين من هذا الخطر 88% من بين العينة المشاركة، حيث قال أكثر من 60% إنهم «قلقون للغاية»، وألقى 31 % من المشاركين باللوم على الحزب الجمهوري أكثر من أولئك الذين لاموا الحزب الديموقراطي لتزايد العنف السياسي حيث جاءت نسبتهم 25%، فيما حمّل 32% من المستطلعين المسؤولية على كلا الطرفين بالتساوي.

وفي الأسبوع الماضي، حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالات الحكومية الأميركية الأخرى من زيادة خطر العنف من المتطرفين المحليين تجاه مجموعة واسعة من الأهداف، بمن في ذلك المعارضون الأيديولوجيون والعاملون في الانتخابات.

يشار إلى أنه تم إجراء الاستطلاع على 1005 بالغين، في الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر ، في الأسبوع الذي أعقب هجوما على بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في منزلهما، من قبل شخص مسلح بمطرقة.

إلى ذلك، توقع الرئيس الأميركي جو بايدن فوز الحزب الديموقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة الثلاثاء المقبل، رغم وجود استطلاعات للرأي ترجح كفة الحزب الجمهوري، ويتطلع الرئيس السابق دونالد ترامب لإعلان ترشحه قريبا جدا للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.

وقال بايدن، الجمعة، خلال حملته في شيكاغو لدعم مرشحي حزبه الديموقراطي «أنا لا أعتقد مطلقا أننا في ورطة. أعتقد حقا أننا سنفوز».

ورسم الرئيس الحالي صورة قاتمة في حال انتصر الجمهوريون بانتخابات تجديد نصف مقاعد الكونغرس، محذرا من أنه «إذا خسرنا الكونغرس ومجلس الشيوخ، فسيكون أمامنا عامان مروعان».

وتشهد الولايات المتحدة حاليا أعلى نسبة للتضخم منذ 40 عاما، وأدى ارتفاع الأسعار إلى إعاقة خطط الديموقراطيين الذين يحاولون الحفاظ على غالبيتهم في المؤسسة التشريعية.

وفي تعليق على استطلاعات الرأي الذي تفيد بأن الجمهوريين سيفوزون بانتخابات التجديد النصفي، حذرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي -في مقطع فيدو نشرته على حسابها في فيسبوك- من أنه «ليس هناك شك في أن ديموقراطيتنا على المحك».

وتفيد توقعات استطلاعات الرأي المحلية أن الجمهوريين سيحصلون عقب انتخابات التجديد النصفي على الأغلبية بمجلس النواب، وربما على الأغلبية أيضا في «الشيوخ» وهو ما سيتيح لهم القدرة على عرقلة القوانين والتشريعات التي ستتقدم بها إدارة الرئيس بايدن خلال العامين المقبلين، قبل انتهاء ولايته عام 2024.

