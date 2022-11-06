ترامب: سنستعيد الكونغرس.. وبيتنا الأبيض الرائع

عربيات ودوليات

يبدو أنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يعتزم الترشّح للانتخابات الرئاسية عام 2024، حسبما ألمح قبل أيام على انتخابات التجديد النصفي، مراهناً على هزيمة كبيرة للديموقراطيين الذين ألقوا بكلّ قوّتهم في المعركة لإنقاذ مقاعدهم المهدّدة، بما في ذلك في معاقلهم مثل نيويورك، فيما دافع الرئيس الديموقراطي جو بايدن عن إنجازاته الاقتصادية، في محاولة لتجنب هزيمة محتملة للديموقراطيين.

وقال ترامب، أمام حشد من المناصرين في ولاية أيوا، «من المرجّح جداً جداً جداً أن أترشّح. استعدّوا.. سنستعيد الكونغرس، سنستعيد مجلس الشيوخ»، مؤكداً أنه «في العام 2024، سنستعيد بيتنا الأبيض الرائع».

ويواصل الملياردير الذي لم يعترف أبداً بهزيمته في انتخابات العام 2020 ويلمّح منذ أشهر إلى فكرة الترشّح لولاية جديدة، إحكام قبضته على الحزب الجمهوري. فقد دعم عدداً كبيراً من المرشّحين لـ«الانتخابات النصفية»، كما ضاعف التجمّعات لهذا الهدف.

