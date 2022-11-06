بايدن يتعهد بـ «تحرير» إيران.. وطهران: هلوسة

عربيات ودوليات

واشنطن - طهران - الوكالات: قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن كان يعبر عن تضامنه مع المحتجين في إيران من خلال القول أمام حشد من أنصاره «سنحرر إيران».

وجاءت تصريحات جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض للصحافيين بعد يوم من إدلاء بايدن بتعليقه أمام تجمع حاشد في ولاية كاليفورنيا.

وليست المرة الأولى التي يستدرك البيت الأبيض تصريحات للرئيس جو بايدن (80 عاما) ويقدم إيضاحات وتفسيرات لها.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن «الثورة الإسلامية لعام 1979 حررت إيران»، وذلك ردا على تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن «بتحريرها».

وأضاف الرئيس الإيراني -في خطاب بمناسبة ذكرى اقتحام السفارة الأميركية في طهران في عام 1979- أن واشنطن «نفذت أكثر من 62 عملية انقلاب في دول العالم»، مشيرا إلى أن أميركا «تريد تصوير نفسها كنصير لحرية الأمم».

من جهته، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية السفير ناصر كنعاني، التصريح الغامض للرئيس الأميركي، بأنه يتعهد بتحرير ايران، بـ«الهلوسة» قائلا «إن راعية تنظيم داعش ليست قادرة على التحرير إلا على طريقة داعش الارهابي، ولا غير».

وكتب كنعاني في تغريدة على تويتر الجمعة ردا على، ما ذكره «هلوسة» الرئيس بايدن، أن أميركا جلبت معها القتل والنهب وعدم الاستقرار أينما وطئت قدماها.

وتابع: طوال التاريخ كانت أميركا قوة احتلال ولم تكن قوة تحرير أبدا، وأينما وطئت قدماها جلبت معها القتل والنهب وعدم الاستقرار، وإن افغانستان وليبيا وسورية وغيرها ماثلة أمام أعين شعوب المنطقة والعالم.

ومنذ 16 سبتمبر الماضي تستمر الاحتجاجات في إيران عقب وفاة الفتاة مهسا أميني بعد 3 أيام من توقيفها من جانب «شرطة الأخلاق» في طهران لانتهاكها قواعد اللباس المحتشم، وتتهم طهران جهات خارجية بالوقوف وراء تلك الاحتجاجات على رأسها الولايات المتحدة.

