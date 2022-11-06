ميقاتي في الذكرى الـ 33 لـ«الطائف»: السعودية لم تترك لبنان

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: شدّد رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي على أهميّة اتفاق الطائف باعتباره ركيزة أساسيّة لإنهاء الحرب الأهلية في لبنان قبل نحو 30 عاماً، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية لم تترك لبنان وهي إلى جانبه.

وفي سلسلة تصريحات له من قصر الأونيسكو خلال مشاركتهِ في المؤتمر الوطني في الذكرى الـ33 لإبرام إتفاق الطائف بدعوة من السفير السعودي وليد البخاري، قال ميقاتي: «هذا اليوم رمزيته مهمة جداً والمؤتمر ينفي أن السعودية تركت لبنان، والحضور الكبير يشيرُ إلى تثبيت مضامين الطائف الذي لا يزال الاتفاق الأصلح لتطبيقه».

وأضاف: «نحرص في الحكومة على القيام بواجباتنا ولأن الدستور والقوانين تنصّ على القيام بتصريف الأعمال سنقوم بها واذا لم نقم بها سنُحاكم ولا اعتقد أن أي وزير سيتقاعس عن هذا الدور الوطنيّ».

إلى ذلك، نأى الجيش اللبناني بنفسه عن التجاذبات السياسية بعد دخول البلاد في فراغ رئاسي، فيما تثير التعيينات وسد الشغورات في صفوفه جدلا واسعا وهو ما قد يؤثر على جهوزيته. وقال قائد الجيش العماد جوزيف عون في كلمة خلال اجتماع مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة في منطقة اليرزة شرقي بيروت الخميس «دخول البلاد في مرحلة الشغور الرئاسي وسط التجاذبات السياسية بين الأفرقاء، قد يترافق مع محاولات لاستغلال الوضع بهدف المساس بالأمن».

وأضاف «الجيش غير معني بتاتا بهذه التجاذبات، ولا ينحاز إلى أي طرف أو جهة، إنما ما يعنيه بالدرجة الأولى هو صون الاستقرار والسلم الأهلي».

وأردف « لن نسمح باستغلال الوضع وتحوُّل وطننا إلى ساحة مفتوحة لأي حوادث أمنية أو تحركات مشبوهة».

وتابع قائد الجيش «الوضع الأمني ممسوك، وحماية لبنان مسؤوليتنا، لم نقبل سابقا أي مساس بالأمن والاستقرار ولن نقبل به اليوم».

وتأتي تصريحات قائد الجيش اللبناني في وقت يدور فيه جدل بشأن سد الشغورات والتعيينات داخل المؤسسة العسكرية في ظل شغور منصب الرئيس والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يطول.

