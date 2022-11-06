«سرقة القرن».. القضاء العراقي يحجز على 55 عقاراً

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بغداد- الوكالات: أعلنت السلطات القضائية في العراق، وضع 55 عقارا في العاصمة بغداد تحت الحجز الاحتياطي في إطار إجراءات تتعلق بقضية الاستيلاء على أموال دائرة الأمانات الضريبية، المعروفة بـ«سرقة القرن».

ويجري التحري «عن بقية العقارات في محافظات أخرى»، وفقا لما نقله الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس القضاء الأعلى.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء إن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة وضعت الحجز على أسهم مالية وأرصدة نقدية وأسهم في أحد المراكز التجارية في بغداد، يقدر مجملها بما يزيد على على 375 مليار دينار عراقي (256 مليون دولار أميركي).

وأضاف أن المحكمة «اتخذت إجراءات إضافية بحق عدد آخر من المتهمين من الهيئة العامة للضرائب، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد مقصريات جهات أخرى قد ساهمت في تسهيل الاستيلاء على هذه الأموال».

وفي 25 أكتوبر الماضي، أوقفت القوات الأمنية العراقية في مطار بغداد رجل الأعمال المتهم بالتورط في قضية «سرقة» 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب فيما كان يحاول مغادرة البلاد.

وأكد وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي توجيه قوة خاصة بإلقاء القبض على المتهم نور زهير جاسم، بمطار بغداد قبل محاولة الهرب.

في تطور آخر، وجه رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول قوات خاصة الركن، عبدالأمير رشيد يار الله، بتشكيل مجلس تحقيقي على خلفية صور لضباط شاركوا بمهرجان فني.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن «بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صورا ومقاطع فيديو لضباط من وزارة الدفاع خلال مشاركتهم في مهرجان فني أقيم في بغداد».

وأضافت أن «رئيس أركان الجيش وجه بتشكيل مجلس تحقيقي من قبل الجهات المختصة في الوزارة، لمعرفة حيثيات الموضوع».

وأكدت الوزارة أنه «سيتم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة بعد إكمال التحقيق». وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحضور ضابطين بلباس عسكري، وجلوسهما في الصف الأول خلال مهرجان «عشتار الأناقة والجمال».

