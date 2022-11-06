أرسنال في ضيافة تشلسي.. وتوتنهام يستقبل ليفربول

دوليه

يواجه آرسنال المتصدر اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على جاره تشلسي اليوم في المرحلة 15 من الدوري الإنكليزي، بينما يحتاج ليفربول إلى الفوز على مضيفه توتنهام ليدخل مجددا دائرة الصراع على المراكز الـ4 الأولى المؤهلة لدوري الأبطال. ومع بقاء مباراتين فقط في الدوري قبل تحرير اللاعبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر التي تنطلق في 20 الحالي، يتصدر آرسنال، مفاجأة الموسم، بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

ويعاني تشلسي الذي يبتعد بفارق 10 نقاط عن القمة، محليا في الآونة الأخيرة بعد فشله في الفوز في مبارياته الـ3 الأخيرة وسقوطه الكبير أمام برايتون 1-4 الأسبوع الماضي، ولا يمكنه بالتالي التعرض لخسارة جديدة قد تعقد أموره في المنافسة على المركز الرابع. وقال مدرب تشلسي الجديد غراهام بوتر، بعد الفوز على دينامو زغرب الكرواتي 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال: لقد واجهنا للتو شهرا مليئا بالتحديات. وأضاف: كنا في موقف يتعين علينا فيه تحقيق النتائج، فقدنا لاعبين رئيسيين أمثال ويسلي فوفانا وريس جيمس ما أثر بعض الشيء على استقرار المستوى.. وليس من السهل دائما إيجاد الحلول الصحيحة، لكننا تعرضنا لهزيمة واحدة في 11 مباراة. في المقابل، تنفس آرسنال الصعداء بعد أن تبين أن إصابة نجمه الدولي بوكايو ساكا في الكاحل ضد نوتنغهام فوريست الأسبوع الماضي (5-0) ليست خطيرة، في ظل تألق اللاعب منذ مطلع الموسم الحالي. ويدخل توتنهام المباراة منتشيا بتصدره مجموعته في دوري الأبطال بعد فوز كفاحي على مارسيليا الفرنسي في الثواني الأخيرة (2-1) وبلوغه ثمن النهائي، لكن النقطة السوداء الوحيدة كانت إصابة نجمه المتألق الكوري الجنوبي هيونغ مين سون بكسر حول عينه اليسرى سيخضع على إثرها إلى عملية جراحية وسط شكوك في مشاركته في كأس العالم.

