إنتر يصطدم بيوفنتوس

دوليه

تشهد المرحلة الـ 13 من الدوري الإيطالي مباراة قمة اليوم بين يوفنتوس وضيفه إنتر. ويبرز لقاء ديربي إيطاليا بين يوفنتوس الجريح وإنتر، الذي استعاد توازنه في الآونة الأخيرة بفوزه في مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري.

وسيتابع يوفنتوس الذي يعاني محليا وقاريا، مشواره في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بعد حلوله ثالثا في مجموعته وراء بنفيكا البرتغالي وباريس سان جرمان الفرنسي. أما في الدوري فيحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 22 نقطة متخلفا بفارق 10 نقاط عن المتصدر، في حين يحتل إنتر المركز السادس مع 24 نقطة.

ويدخل الفريقان المباراة وعلى وقع خسارتين قاريتين: يوفنتوس على أرضه أمام باريس سان جرمان 1-2، وإنتر أمام بايرن ميونخ الألماني 0-2، بعيدا عن قواعده، لكن الفارق أن إنتر حجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من دوري الأبطال.

ويعاني يوفنتوس تحديدا من إصابات عدة تطال هدافه الصربي دوشان فلاهوفيتش وجناحه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، ولاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا الذي سيغيب عن كأس العالم.

كل هذه الإصابات تضاف إلى غياب المهاجم المتألق فيديريكو كييزا عن الملاعب منذ فترة طويلة. كما تبرز مباراة ديربي العاصمة بين روما ولاتسيو، حيث لا يفصل بينهما سوى نقطة واحدة. ويحتل روما المركز الرابع برصيد 25 نقطة مقابل 24 لجاره.

