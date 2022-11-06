غوارديولا يسخر من زلاتان

دوليه

علق الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على تصريحات زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، التي أطلقها مؤخرًا ضده. وقال إبراهيموفيتش، في مقابلة مع شبكة «كانال بلس»: «أحب هالاند. إنه لاعب ذكي، لكنه لا يفعل أشياء ليست في متناوله». وأضاف: «هل يستطيع غوارديولا تحسين هالاند؟ يعتمد ذلك على غروره.. إذا سمح له أن يكون أكبر منه. بيب لم يسمح لي ولم يسمح للآخرين أيضًا».

ورد غوارديولا على أبراهيموفيتش، في تصريحات أبرزتها صحيفة «الغارديان» البريطانية: «إنه على حق. إنه محق تمامًا.. في هذا النادي، وهذا الفريق، غروري يأتي قبل أي شخص آخر، قبل كل لاعب».

وأضاف: «لا يعجبني أن يسجل هالاند 3 أهداف، وتكون كل الأضواء موجهة له.. أنا غيور جدًا! هذه هي الصراحة.. غيور جدًا!». وتابع: «لقد قلت لإيرلينغ من فضلك لا تسجل المزيد من الأهداف، وإلا لن تتحدث الصحف عني. إن الأمر يتعلق بي فقط.. إن إبراهيموفيتش على حق. إنه يعرفني تمامًا.. يمكنه كتابة كتاب آخر». وبسؤاله عما إذا كان يسخر في كلماته، قال غوارديولا: «لا.. أنا محق فيما أقوله.. غروري يصل إلى أعلى مستوى».

