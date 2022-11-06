استقبال حافل لـ «أزرق الإسكواش»

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حظي وفد منتخب الإسكواش باستقبال حافل لدى وصوله قاعة التشريفات في مطار الكويت الدولي، بعد اختتام مشاركته الناجحة في البطولة الآسيوية الـ 21 التي حقق فيها المركز الثاني والميدالية الفضية. وسجل المنتخب الكويتي حضوراً قوياً في هذه البطولة وكسر كل التوقعات بعد اقصائه أكثر من منتخب مرشح للقب، إذ وصل للنهائي عن جدارة واستحقاق قبل أن يخسر اللقب في المباراة النهائية امام منتخب الهند.وكان في استقبال الوفد عضو مجلس الامة وعضو اللجنة الرياضية هاني حسين ومدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل ورئيس الاتحاد وليد الصميعي ونائبه حامد العمران وامين السر منصور العدواني واعضاء مجلس الادارة عادل الغريب ووليد المزيدي.

وأثنى النائب هاني حسين على الانجاز الذي تحقق بالحصول على وصافة البطولة مع منتخبات تفوق الازرق بالتصنيف مؤكدا انه حضوره لتوصيل رسالة الى الجميع باهتمام اللجنة الرياضية بمجلس الامة باللاعبين اصحاب الانجازات واعدا تكثيف العمل من اجل تذليل العقبات التي تواجه الرياضة الكويتية بشكل عام من اجل عودة المنتخبات الكويتية الى وضعها الطبيعي بالمنافسات الخارجية.

من جانبة نقل محمود ابل تحيات وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري للوفد باكمله، مؤكدا ان الوزير المطيري اوصى بالدعم والاهتمام بالالعاب صاحبة الانجازات وهذا ما ينطبق على لعبة الاسكواش بتحقيقها الانجاز الاسيوي مؤكدا ان الهيئة لن تدخر جهدا في دعم الخطة الفنية المقبلة لمنتخبات الاسكواش من اجل تحقيق المزيد من الانجازات في المحافل الدولية. من ناحيته، شكر رئيس الوفد وعضو مجلس الادارة فايز المطيري جميع الحضور على استقبالهم للوفد وعلى الدعم المعنوي الكبير متمنيا ان تلاقي منتخبات الاسكواش دعما اكبر لتنفيذ البرامج الموضوعة من قبل الاتحاد ولجنه المنتخبات والتي تضمن متى ما نفذت الحصول علي الميداليات الملونة سواء في البطولات الاسيوية او العربية او الخليجية واعدا الحضور باحراز ميدالية في حال مشاركة منتخب الرجال في الاسياد المقبلة متمنيا من الهيئة واللجنة الاولمبية تكثيف الدعم وتكريم اللاعبين الابطال.

من جانبه قال البطل عبدالله المزين ان وصافة البطولة الاسيوية اقل ما يمكن تقديمه للكويت والى كل المهتمين بالرياضة الكويتية مؤكدا: «رغم تواضع الاعداد الذي اقتصر على التدريبات محليا الا ان الرغبة في رد الجميل للوطن فاق الجانب الفني مما اوجد الحافز الكبير لدى زملائه اللاعبين لتقديم كل ما يستطيعون تقديمه من مستوى وخبرة من اجل تخطي المنتخبات المصنفة للوصول الى انجاز جديد يضاف الى الرياضة الكويتية».يذكر بان الوفد يتكون من فايز المطيري رئيساً وناصر الرامزي ادارياً والكابتن اشرف الكرارجي مديرا فنيا واحمد السيد مدرب اللياقة البدنية الى حانب اللاعبين الابطال وهم عبدالله المزين، عمار التميمي، علي الرامزي و فلاح فايز.

