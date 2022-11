«Show» الرياضة الكويتية

محلية

ما يحدث ويحدث كل ليلة في بعض القنوات الرياضية من مناقشات في الشأن الرياضي وأحداث الرياضة الكويتية بالأخص.... لهو too much... لذلك فأنا لست من متابعي هذه البرامج التي تستهلك الوقت في مناقشات غير ضرورية ومن غير مفيدة إلا عندما يتحول النقاش الى صراع بين قوى رياضية واخرى «بضمير مستتر».

فمن يتابع مثل هذه البرامج في الدول المتقدمة رياضيا يجد ان البرنامج ينتهي مع انتهاء الحدث (مباراة او احتفال رياضي او حدث رياضي) ولكن عندنا يقولون ان نسبة مشاهدة مثل هذه البرامج عالية وانهم يملؤون وقت فراغ الجمهور الرياضي ليلا الى ساعات الصباح الاولى لمناقشة احداث مباراة كانت منقولة تلفزيونيا ويتضمنها تحليل فني وتحكيمي... اذا لماذا نستضيف ستة اشخاص لمناقشة وتحليل هذه المباراة مرة اخرى؟؟؟

سؤال أوجهه ليس لمقدم البرنامج او المعد او المخرج او الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون او او ... انما اوجهه لمعالي وزير الاعلام المسؤول الاول عمّا يقدم من برامج لا يتم مراقبتها ومحاسبتها وتقييمها لما يدور في مثل هذه البرامج (هذا النقد لجميع القنوات الحكومية والخاصة). فنحن نعاني من سوء إدارة رياضية منذ عشر سنوات ماضية ونأتي في نفس الوزارة المسؤولة عن الاعلام والرياضة ننشر غسيلنا من غير حسيب أو رقيب...

أعتقد من يدير البرنامج وضيوفه مقدرون ولهم كل الاحترام ولكن اسلوب ادارة البرنامج والوقت الذي يستهلكه هذا ما تفتح لهم أبواب النقد الاعلامي المبالغ فيه (over)... لذا أتمنى من وزير الاعلام ان يقيِّم ما يعرض بالتلفزيون الحكومي والخاص ويحرص على عدم نشر غسيلنا الرياضي بهذه الطريقة لأن كل ليلة يتم تكرار ما يقولونه بالامس وقبل الامس وبعد الامس... يعني ماكو مواضيع تستحق المناقشة للمرة الألف....

والله من وراء القصد.