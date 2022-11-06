«السوبر» بين الكويت وكاظمة

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يحتضن ستاد جابر الدولي في الساعة 06:45 مساء اليوم مباراة كأس السوبر التي تجمع الكويت بطل الدوري مع كاظمة بطل كأس الأمير، في لقاء يسعى فيه الفريقان إلى التتويج بأول ألقاب الموسم.

ولا يبدو الفريقان بأفضل أحوالهما رغم تصدر الأبيض جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، واحتلال البرتقالي المركز الثاني برصيد 13 نقطة بالتساوي مع العربي والسالمية، لكن النتائج والعروض الأخيرة لم تكن على مستوى الطموح، فالكويت خرج من بطولة كأس ولي العهد على يد السالمية، وتعادل في آخر 3 مباريات في الدوري، الأمر الذي دفع ثمنه المدرب الكرواتي راديون غاسانين «رادان» بإقالته وإسناد المهمة إلى محمد عبدالله.

أما كاظمة، فبعد هزيمته أمام القادسية في الدور ربع النهائي لكأس ولي العهد، خسر مجدداً في الدوري الممتاز أمام العربي في الجولة الثامنة، ويحتاج الفريق إلى انتصار يعيد الثقة إلى لاعبيه.

لكن الصربي زيلكو ماركوف مدرب الفريق أكد أن الخسارة أمام الأخضر لا علاقة لها بمباراة السوبر «لأن مباريات الكؤوس تختلف تماماً عن مباريات الدوري»، مشيرا إلى أن فريقه سيفتقد جاي ديمبلي للإصابة، ومبارك سعيد وعماد الدين عزي بداعي الإيقاف، فيما تبقى مشاركة شبيب الخالدي مرهونة بنتيجة الفحوصات الطبية. من جهته، قال التونسي كريم بن شاذلي المدرب المساعد للكويت إن الأبيض اعتاد على النهائيات في الفترة الأخيرة، وأن بطولة «السوبر» فرصة مناسبة لعودة الفريق إلى طريق الانتصارات.

