إعلان قائمة الأزرق لـ «خليجي 25»

محلية

أعلن اتحاد الكرة أول من أمس قائمة المنتخب الوطني الاول تمهيداً للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي في نسختها الـ25 التي ستقام في مدينة البصرة العراقية بالفترة من 6 الى 19 يناير المقبل.وضمت قائمة «الازرق» التي اختارها المدرب البرتغالي روي بينتو كلا من اللاعبين ضاري العتيبي وبدر الصعنون وسليمان عبدالغفور وحمد القلاف ومشاري غنام وبدر جمال وراشد الدوسري وسلطان العنزي وحسن حمدان وخالد شامان وخالد ابراهيم وحمد حربي وعبدالعزيز وادي وعبدالله فهد وبدر طارق وعلي خلف ومهدي دشتي وفواز عايض وأحمد الظفيري ومبارك الفنيني وعيد الرشيدي واحمد شبيب ومحمد دحام وشبيب الخالدي وعبدالعزيز مروي وبندر السلامة.وكانت قرعة الدورة أوقعت «الأزرق» في المجموعة الثانية مع البحرين وقطر والامارات في حين ضمت المجموعة الاولى منتخبات السعودية والعراق وعمان واليمن.

من جانب آخر، أكد هايف المطيري نائب رئيس اتحاد الكرة للشؤون الفنية أن قائمة المنتخب التي ضمت 26 لاعباً جاءت متماشية مع الظروف الراهنة ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وأوضح المطيري أن اللجنة الفنية اجتمعت مع مدرب الأزرق روي بينتو أول من أمس واستمعت لوجهات نظره حول اختيارات اللاعبين وابدت ثقتها التامة في أفكار المدرب ومنحته الصلاحيات كافة.

وأشار المطيري إلى ان الظروف الراهنة المتعلقة باصابة بعض اللاعبين وغياب آخرين عن اللعب من انديتهم وحاجة المنتخب لتدعيم بعض المراكز دفعت المدرب بينتو لاستعانة بعدد من اللاعبين الاكفاء اصحاب الخبرات الذين فرضوا أنفسهم مع انديتهم في الموسم الحالي. وشدد نائب رئيس الاتحاد على أن تنوع الاختيارات ما بين المواهب الواعدة وأصحاب الخبرات يأتي في ظل احتياجات المنتخب بالوقت الراهن، وهو ما لا يتنافى أو يتعارض مع استراتيجية اتحاد الكرة بشأن تجهيز منتخب قادر على المنافسة في تصفيات مونديال 2026 خاصة أن اغلب الاسماء من الوجوه الشابة.

