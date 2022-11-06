القادسية.. «فائق الألعاب المائية»

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حقق القادسية درع التفوق العام للألعاب المائية بعد تصدره جدول الترتيب متفوقا على منافسيه كافة بفضل تألق لاعبيه وسباحيه في ألعاب السباحة وكرة الماء والغطس وحصدهم أغلب بطولات وأوسمة مختلف السباقات لهذا الموسم عن جدارة واستحقاق. وجاء هذا الانجاز بعد حصول القادسية على نصيب الأسد من بطولات الموسم في مختلف الألعاب المائية تمثلت في تربعه على المركز الأول في 10 بطولات مختلفة والارقام المميزة التي حققها سباحوه في السباقات عندما سجلوا 4 أزمنة قياسية جديدة على مستوى الكويت اضافة الى جمعه لدرعي التفوق العام للسباحة و كرة الماء للسنة الثانية على التوالي في اللعبتين في الوقت الذي حل فيه ثانيا في درع تفوق لعبة الغطس فضلا عن حصوله على المركز الأول في سباحة العمومي للسنة الرابعة على التوالي والمركز الأول في سباحة 15-17 سنة للسنة الثانية على التوالي أيضاً. بدوره، أكد مدير الألعاب المائية فيصل أبو الحسن أن هذا الانجاز ما كان ليتحقق الا بتضافر الجهود والعمل والتعاون البناء ما بين مجلس ادارة النادي وكافة القائمين على الالعاب المائية ومختلف الأجهزة الفنية والادارية والطبية اضافة الى المستويات الرائعة والمميزة التي قدمها لاعبو القادسية في مختلف البطولات والسباقات المتنوعة سواء على مستوى الفرق العمومية أو المراحل السنية للألعاب الثلاث.

