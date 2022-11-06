«هوكي السيدات» أمام كولومبيا في انطلاق «الكويت الدولية»

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تنطلق اليوم منافسات بطولة الكويت الدولية التطويرية لهوكي الجليد للسيدات في صالة نادي الالعاب الشتوية الكويتي وتستمر حتى 12 نوفمبر الحالي بمشاركة منتخبات لوكسمبورغ و الامارات العربية المتحدة و ايرلندا و كولومبيا و أندورا اضافة للكويت.ويستهل منتخب الكويت البطولة بمواجهة منتخب كولومبيا في الساعة الـ 07:00 مساء فيما تبدأ البطولة بلقاء منتخب لوكسمبورغ مع ايرلندا في الساعة الـ 12:00 ظهرا كما يلتقي الامارات مع أندورا في الساعة الـ 03:30 عصراً علما ان البطولة تقام باشراف الاتحاد الدول لهوكي الجليد (IIHF) وستجرى بنظام الدور الواحد.وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس النادي فهيد العجمي ان تتظيم الكويت لهذا التجمع الدولي يعد نجاحا لرياضة الهوكي الكويتية لا سيما انها المرة الأولى التي تقام هذه البطولة لفئة السيدات بعد ان اقيمت العديد من البطولات التطويرية التي خصصت لمنافسات الرجال.واضاف العجمي ان البطولة تعد تجربة مهمة للاعبات الكويت وباقي الفرق لتطوير مهاراتهن الفنية واكتساب خبرات المباريات الدولية موضحا ان البطولة سيقودها طواقم تحكيمية دولية معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة و سيحضرها عدد من كبار مسؤولي الاتحاد.