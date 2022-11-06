غيريميو ستابيلي (1905 - 1966)

دوليه

دخل الأرجنتيني غيريميو ستابيلي التاريخ بتتويجه بلقب هداف المـونـديـال برصيد 8 أهــداف، ثلاثية منها فـي مـرمـى المكسيك في اللقاء الذي انتهى بفوز الأرجنتين 6-3 ،وثنائية في مرمى تشيلي، وأخرى في شباك الولايات المتحدة في الدور نصف النهائي، وهدف في المرمى الأورغـويـانـي في النهائي. والغريب ان ستابيلي ستابيلي لـم يكن الخيار الاول لمـدربـي الفريق أولازار وتـرامـوتـولا الا ان اصابة المهاجم روبرت شيرو منحته الفرصة فاستغلها كما يـجـب. وفـتـح هـذا الـتـألـق لـلاعـب نــادي هـوراكـان الأرجنتيني أبـواب الانتقال الى أعرق الأندية الايطالية فانتقل الى جنوى ولعب معه 5 مواسم، ثم رحل الى نابولي ومنه الى رد ستار باريس.

