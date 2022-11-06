هيكتور سكالوني (1898 – 1967)

دوليه

سطّر الأوروغوياني هيكتور سكاروني تاريخاً رائعاً مع منتخب بلاده وكان أحد أهم العناصر التي حققت الثلاثية التاريخية: ذهبية أولمبياد «باريس 1924» ثم ذهبية أولمبياد «أمستردام 1928»، ولقب مونديال 1930، كما تتضمن سيرته الذاتية احراز لقب «كوبا أميركا» 4 مرات وسجل مع المنتخب 31 هدفاً في 52 مباراة دولية خلال الفترة من من العام 1917 حتى 1930. وبدأ سكالوني مع نادي ناسيونال وانتقل الى برشلونة الإسباني لمدة 6 شهور ثم عاد الى ناسيونال، رحل بعدها ايطاليا فلعب في صفوف انتر وباليرمو ثم رجـع مجدداً الـى ناسيونال ليختتم مـشـواره مع النادي الذي توج معه بلقب الدوري الاورغوياني 8 مرات.

