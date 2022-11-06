أوروغواي 1930 التتويج مع الاحتفالات الوطنية

دوليه

لم يلق قرار فيفا إقامة النهائيات في أوروغواي استحسان بعض الدول، وتحديداً الأوروبية منها، حيث كانت القارة العجوز تتخبط آنذاك في أزمة مالية خانقة. كما أن المشاركة في كأس عالمية تقام خارج الحدود الأوروبية كانت تحتم على المنتخبات المشاركة تكبد مشقة السفر لفترة طويلة قبل الوصول إلى مونتيفيديو، حيث كان ذلك يعني أن الأندية الأوروبية ستحرم من خدمات أبرز لاعبيها لفترة طويلة، وهي قضية ما زالت تثير الكثير من الجدل إلى يومنا هذا.

وكان تنظيم كأس العالم مختلفاً عما هو عليه الآن، إذ لم يكن يجرى آنذاك من خلال نظام التصفيات، وقد حضرت كل المنتخبات الثلاثة عشر عن طريق الدعوة، ولم يتم سحب قرعة النهائيات إلا بعد وصول جميع الفرق المشاركة إلى أوروغواي.

وجمعت المباراة الافتتاحية منتخب فرنسا بنظيره المكسيكي، حيث انتهت بفوز مستحق للأول بنتيجة 4-1، فيما أوقعت المباراة النهائية أصحاب الأرض أمام جيرانهم من الأرجنتينيين. وبعد تخلف منتخب أوروغواي 1-2 مع انتهاء الشوط الأول، نجح الفريق المضيف في العودة من بعيد ليحول تأخره في النتيجة إلى فوز 4-2 ويحرز بالتالي لقب الكأس التي صممها النحات الفرنسي أبيل لافلور.

وكان من الطبيعي اختيار أوروغواي لتنظيم أول نسخة من كأس العالم، لكونها توجت بطلة أوليمبية قبل عامين وصودف احتفالها أيضا بذكرى مرور 100 عام على استقلالها. وقوبل قرار مؤتمر فيفا بحماس منقطع النظير في معظم الإتحادات المنضوية تحت لواء أكبر سلطة كروية في العالم، بيد أن الدول الأوروبية أثارت بعض التحفظات على مكان إقامة البطولة، خصوصاً أنه كان يتوجب على منتخباتها عبور الأطلسي في رحلة طويلة وشاقة ومكلفة إن أرادت المشاركة في الدورة.

شارك في النسخة الأولى من كأس العالم 13 منتخباً منها أربعة منتخبات أوروبية وثمانية من أميركا الجنوبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

وقدّمت المنتخبات المشاركة عروضاً فنية لافتة، وبينما توقّع الجمهور المحلي سيطرة منتخبات أميركا الجنوبية، فإن المنتخبات الأوروبية وقفت نداً عنيداً، وتحديداً المنتخب الفرنسي الذي تغلّب على نظيره المكسيكي 4-1 في المباراة الإفتتاحية، قبل أن يخسر بصعوبة أمام الأرجنتين بهدف يتيم في موقعة بطولية. وشهد اللقاء حادثة طريفة عندما أطلق الحكم صافرته النهائية قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي. وبعد احتجاجات قوية عاد الحكم ليطالب اللاعبين بالعودة إلى أرض الملعب، علماً أن بعضهم كان ساعتها يغتسل بعد المباراة.

وكانت الأجواء مثيرة في مدرجات ملعب سينتيناريو، الذي غص بمئة ألف متفرج لمتابعة أول نهائي للبطولة، وزاد من سخونة الأجواء أن جمعت المباراة الفاصلة بين الجارين اللدودين أوروغواي والأرجنتين.وتخلّف أصحاب الأرض بنتيجة 1-2 في نهاية الشوط الأول، قبل أن يتعملق نجوم لاسيليستي في الجولة الثانية ويقلبوا النتيجة في مصلحتهم 4-2 وسط اندهاش لاعبي الأرجنتين. وتسلّم قائد منتخب أوروغواي خوسيه ناسازي لقب الكأس من رئيس فيفا جول ريميه وكانت الكأس تُدعى آنذاك فيكتوار أوزيل دور، وهي عبارة عن تمثال صغير مصنوع من الذهب الخالص، ويبلغ وزنه أربعة كيلوجرامات وطوله 30 سنتيمتراً.

ولم تتوقف الاحتفالات في مونتيفيدو لأيام عدة، لدرجة أعلنت معها سلطات البلاد اليوم التالي من المباراة، الموافق ليوم 31 يوليو، عيداً وطنياً.



تفاؤل



أجـــرى الــحــكــم الـبـلـجـيـكـي جــيــان لانـجـنـوس قـرعـة لاخـتـيـار الــكــرة الـتـي يـبـدأ بـهـا المــبــاراة الـنـهـائـيـة بــين الأرجــنــتــين وأوروغـــــواي وسـط إصـرار الطرفين على اللعب بالكرة الخاصة به مـن بـاب الـتـفـاؤل، ولـعـب الـشـوط الاول بالكرة الارجنتينية، والشوط الثاني بكرة أوروغواي.



توصيلة



انتظر الوفد البرازيلي على شواطئ ريو دي جانيرو وصـول الباخرة كونتي فيردي التي كان على متنها منتخبات فـرنـسـا، رومـانـيـا، وبلجيكا بالإضافة إلـى رئيس فيفا جـول ريميه، والتحقت البعثة البرازيلية بالمنتخبات الأوروبية على متن الباخرة التي أقلت الجميع إلى شواطئ مونتفيديو.



صدفة



تــفــاجــأت جـمـاهـيـر أوروغـــــواي بــقــرار مــدرب الفريق البرتو سيبيسي الاستغناء عن خدمات الـحـارس الأسـاسـي مـازالـي لمخالفته الأنظمة، واشـراك الحارس الحارس الاحتياطي هنريك بـالـيـسـتـيـروس الـــذي ظـهـر بـمـسـتـوى مـمـتـاز واختير أفضل حارس في البطولة.



أوامر عليا



اخـتـار مـلـك رومـانـيـا كــارول التشكيلة التي مثلت المنتخب الروماني في البطولة بعد أن تدخل بنفسه لدى المؤسسات الحكومية من اجل السماح للاعبين بالسفر إلى أوروغواي، وكانت العديد من الـدول الأوروبـيـة اعتذرت عن المشاركة بسبب عدم تفرغ لاعبيها.