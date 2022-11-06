بداية قوية للأمريكان

دوليه

بــرهــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فـي مـبـاراتـهـا الأولــى عـلـى أنـهـا تـسـتـحـق مكانا بين الفرق المرشحة لإحـراز اللقب بعد فوزها بثلاثية بيضاء على المنتخب البلجيكي في الـلـقـاء الــذي جمعهما عـلـى سـتـاد «سـنـتـرال بــارك» فـي مونتفيديو فـي 13 يـولـيـو ضمن المجموعة الرابعة. وخـطـا الأمـيـركـان بـذلـك الـفـوز خـطـوة كبيرة نــحــو الــتــأهــل إلـــى الــــدور نــصــف الـنـهـائـي، اكـتـمـلـت بـالـفـوز عـلـى بــاراغــواي بالنتيجة ذاتها في لقائهم الثاني في المجموعة. وبــدا أن المـنـتـخـب الأمـيـركـي يـخـتـلـف كـثـيـراً عـن ذلـك الـفـريـق الــذي خسر قبل عـامـين أمـام الأرجــنــتــين 2-11 فــي أولمــبــيــاد أمــســتــردام لأنـــه سـيـطـر تــمــامـاً عــلــى مــجــريــات الــلــقــاء، ولا يـجـد المـتـابـع صـعـوبـة كـبـيـرة فـي معرفة سـبـب هـــذا الــتــطــور المــفــاجــئ لأن «مـنـتـخـب أمـسـتـردام» لـم يكن يضم مجموعة اللاعبين المحترفين البريطانيين الـذيـن تـم تجنيسهم لـتـمـثـيـل أمــيــركــا فــي المــونــديــال، يــأتــي فـي مقدمتهم الجناح الأيسر الاسكتلندي بارت مـاكـثـي، بــالإضــافــة إلــى الــيــك وود، جيمس غالاشير، أنـدرو أولـد، جيمس بـراون، جورج مورهاوس.

ودفــــع وجــــود هــــؤلاء الــنــجــوم الــعــديــد مـن الجماهير إلـى الحضور إلـى ستاد «سنترال بــارك» لمتابعة المنتخب الأمـيـركـي الـذي لقبه النقاد الفرنسيون بـ «مضارب الغولف»، ولم يخب الأميركان ظن مشجعيهم خصوصاً أن منافسهم البلجيكي ظهر بمستوى متواضع جــداً، فاعتمد الـفـريـق عـلـى ثـلاثـة لاعـبـين في المقدمة، على أن يقوم بقية اللاعبين بـالأدوار الـدفـاعـيـة، وتـمـكـن مـاكـثـي مـن تسجيل هـدف السبق في الدقيقة 41 ثم تبعه بهدف ثان في الدقيقة الأخـيـرة مـن الـشـوط الأول، وأضـاف زميله بيرت باتنيود قلب هجوم نـادي فول ريفير الهدف الثالث في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

