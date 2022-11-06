قطر تحلم على أراضيها

دوليه

تحلم قطر بتقديم مستوى مميز في مشاركتها الأولى بتاريخ كأس العالم معتمدة في ذلك على الأرض والجمهور، ويأمل القطريون أن يرافق النجاح المنتظر للتنظيم نجاح آخر على المستوى الفني للعنابي الذي سيلعب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السنغال والإكوادور وهولندا.



ويضع المنتخب القطري نصب عينه حجز مكان في الدور الثاني رغم صعوبة المهمة أمام هذه المنتخبات القوية، وذلك بعد أن وضع خطة لتجهيز المنتخب لهذا الحدث العالمي الكبير، بقيادة المدرب الإسباني فيكتور سانشيز. وكان عام 2019 شاهدا على الإنجاز الأكبر في تاريخ الكرة القطرية، والمتمثل في التتويج بلقب كأس آسيا للمرة الأولى بعد أن تغلب العنابي على نظيره الياباني في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، خلال النسخة التي أقيمت في الإمارات. ومن أبرز إنجازات العنابي الأخرى، الفوز ببطولة غرب آسيا عام 2014، والميدالية الذهبية لدورة الألعاب الآسيوية آسياد قطر 2006. ولم يكتف منتخب قطر بالمشاركة في بطولات كأس آسيا، إذ حظي بحضور استثنائي في بطولة كوبا أميركا الخاصة بقارة أميركا اللاتينية وكأس الكونكاكاف الذهبية التي تقام في نطاق اتحاد أميركا الشمالية.



الحضور في البطولة الأولى كان عام 2019، حينما تلقى الاتحاد القطري دعوة رسمية من اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم كونميبول وكانت فرصة مميزة من أجل الاستعداد لخوض المونديال، عبر الاحتكاك بالمنتخبات اللاتينية القوية. لعب العنابي في المجموعة الثانية، وتعادل في مباراته الأولى مع باراغواي 2-2، قبل أن يخسر مباراتيه الأخريين أمام كولومبيا والأرجنتين.



في العام ذاته، وافق الاتحاد القطري على دعوة مماثلة من اتحاد الكونكاكاف للظهور في الكأس الذهبية عام 2021. وصل العنابي للدور قبل النهائي، بعد تعادله مع بنما وفوزه على غيرانادا وهندوراس في دور المجموعات، ثم تجاوز السلفادور بدور الثمانية، قبل أن يخسر بصعوبة من الولايات المتحدة بالمربع الذهبي.

وتهدف قطر إلى مرافقة هولندا للدور الثاني باعتبار أن الأخيرة صاحبة الحظ الأوفر في تصدر المجموعة قياساً على الأسماء التي يضمها الفريق والخبرة الكبيرة لوصيفة المونديال 3 مرات، وقدمت هولندا طوال تاريخها أكثر من جيل من اللاعبين العظماء، الذين وصلوا بمنتخب كرة القدم إلى المباراة النهائية لكأس العالم أكثر من مرة، لكن سوء الطالع حرم الطواحين من تحويل تألقهم على أرض الملعب، إلى نجمة على واجهة القميص. ويرى كثيرون أن اللقب الوحيد الذي حققته هولندا في بطولة كأس أمم أوربا، لا يُعد منصفا للفريق بالدرجة الأولى، ولا حتى لكوكبة لاعبيه التاريخيين، الذين كانوا يستحقون حصيلة أفضل بكثير. وتأهل منتخب هولندا إلى النهائيات عقب تصدرها المجموعة السابعة، في التصفيات الأوروبية، إذ جمع 23 نقطة في 10 مباريات، بفارق نقطتين عن نظيره التركي. وفي المنتخب الهولندي الذي يقوده المدرب المخضرم لويس فان غال كوكبة من النجوم، أبرزهم: فيرجيل فان دايك ودالي بليند وماتياس دي ليخت وفرينكي دي يونغ ودينزل دومفريس وممفيس ديباي.

وسيكون على هولندا تجاوز عقبة السنغال في الجولة الأولى من المجموعة، وهي مهمة صعبة أمام المنتخب المتوج بلقبه الإفريقي الأول والذي يبحث عن كتابة التاريخ في هذا المونديال وتكرار ما فعله جيل بوبا ديوب والحاجي ضيوف مهاجم ولمين دياتا وفرديناند كولي وساليف دياو وعمر داف وهنري كامارا عندما بلغوا الدور ثمن النهائي لمونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002.

ويقود السنغال في مونديال قطر المدرب أليو سيسيه الذي يعد أكثر المدربين استمرارا في منصبه في تاريخ المنتخب السنغالي، ذلك أنه يتولى هذه المهمة منذ 4 مارس 2015 بعد تعيينه خلفا للفرنسي آلان جيريس.

ويعول سيسه على عدد من اللاعبين المميزين الذين يحترفون في كبرى الأندية الأوروبية، في مقدمتهم النجم ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ الألماني الذي خاض مسيرة ملهمة مع ليفربول الإنجليزي بين 2016 و2022، إلى جانب دوارد ماندي حارس مرمى تشلسي الإنجليزي، وزميله في الفريق المدافع خاليدو كوليبالي، وإدريسا غاي وباب ماتار ستار وإسماعيلا سار، وغيرهم. أما المنتخب الإكوادوري فيتطلع لمشاركة مختلفة عن المرات الثلاث التي بلغ فيها النهائيات، حيث بلغ في واحدة منها دور الدور الثاني، وودّع البطولة منذ الدور الأول في مناسبتين. و أنهى منتخب الإكوادور التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين عن منتخب بيرو صاحب المركز الخامس، وحجز بطاقة التأهل المباشر. وتبرز وتبرز في تشكيلة الإكوادور المتوقعة لخوض كأس العالم 2022 أسماء شابة، منها المدافع بييرو إنكابيي (20 عاما)، والظهير الأيسر بيرفيس إستوبينيان، ولاعب خط الوسط مويسيس كايسيدو، والمهاجمان إينر فالنسيا وغونزالو بلاتا، ويقودهم المدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو تدريب منذ العام 2020.



الأتحاد القطري



تأسس الاتحاد القطري لكرة القدم عام 1960، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1972، وإلى الاتحاد الآسيوي في 1974. ولعبت قطر أول مباراة دولية لها أمام البحرين في العام 1971 وخسرتها 1-2، أكبر فوز لها على بوتان

(9-0)، وأكبر هزيمة أمام الكويت (0-9).



منتخب قطر



تخوض قطر تجربتها الأولى في النهائيات بعد أن بدأت رحلتها مع تصفيات المونديال في نسخة الأرجنتين 1978، وذلك بعد أن انسحبت من النسخة التي سبقتها (ألمانيا الغربية 1974). وفشل المنتخب القطري في 11 محاولة حتى جاءته الفرصة لاستضافة الحدث العالمي.



الأتحاد الأكوادوري



تأسس الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم عام 1925، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1926، وإلى اتحاد أميركا الجنوبية في 1927. ولعبت الإكوادور أول مباراة دولية لها أمام بوليفيا في العام 1938 وتعادلت معها 1-1، أكبر فوز لها على بيرو (6-0)، وأكبر هزيمة أمام الأرجنتين (0-12).



منتخب الاكوادور



تلعب الإكوادور في النهائيات للمرة الرابعة، وكان ظهورها الأول في كوريا الجنوبية واليابان 2002، ثم في ألمانيا 2006 عندما حققت أفضل نتائجها وتأهلت إلى الدور الثاني، كما بلغت نهائيات مونديال البرازيل 2014 ولم تتجاوز دور المجموعات.



الاتحاد السنغالي



تأسس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عام 1960، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1964، وإلى الاتحاد الأفريقي في 1963. ولعبت السنغال أول مباراة دولية لها أمام غامبيا في العام 1959 وفارت فيها 2-1، أكبر فوز لها على موريتانيا (10-1)، وأكبر هزيمة أمام غينيا (0-5)



منتخب السنغال



تبلغ السنغال النهائيات للمرة الثالثة بعد الأولى في كوريا الجنوبية واليابان 2002 عندما بلغت الدور ربع النهائي وخسرت بهدف أمام تركيا، ثم بلغت نهائيات روسيا 2018 وغادرت من دور المجموعات بعد أن احتلت المركز الثالث بفارق اللعب النظيف عن اليابان.



الأتحاد الهولندي



تأسس الاتحاد الهولندي لكرة القدم عام 1889، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1904، وإلى الاتحاد الأوروبي في 1954. ولعبت هولندا أول مباراة دولية لها أمام بلجيكا في العام 1905 وفارت فيها 4-1، أكبر فوز لها على سان مارينو (11-0)، وأكبر هزيمة أمام إنكلترا (2-12).



منتخب هولندا



وصلت هولندا إلى نهائي المونديال في 3 مناسبات وخسرتها جميعاً أمام ألمانيا الغربية (1-2) في 1974، وأمام الأرجنتين (1-3) في 1978، وأمام إسبانيا (0-1) في 2010، وبشكل عام بلغت هولندا النهائيات 11 مرة، لكنها غابت عن النسخة الماضية في روسيا.

