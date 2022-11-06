تبرئة رئيسة وزراء فنلندا من «الرقص»

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بُرّئت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، من تهمة سوء السلوك بعد أن ظهرت في مقطع فيديو في أغسطس وهي ترقص في سهرة. ودافعت مارين البالغة من العمر 36 عاما عن نفسها بعد أن شوهدت وهي ترقص مع أصدقاء ومشاهير في تسجيل مسرب. وساد اعتقاد بأنه تم تقديم العشرات من الشكاوى، التي تزعم أن سلوك مارين قوّض سمعة فنلندا وأمنها الا ان وزير العدل توماس بويستي خلص إلى أن مارين لم تتجاهل واجباتها كرئيسة للوزراء. وخضعت مارين لاختبار للكشف عن المخدرات لتبديد أي شكوك، وذلك بعد أن أشارت بعض التعليقات التي سُمعت في الفيديو إلى المخدرات. وجاءت نتيجة الاختبار سلبية. وحين ظهر الفيديو، قالت رئيسة الوزراء إنه تم تصويره في عقار خاص وإنها كانت تقضي أمسية مع أصدقاء. وعندما سُئلت عن الفيديو، قالت للصحافيين: أنا بشر. وأحيانا أتوق كثيرا للفرح والنور والمرح وسط هذه الغيوم القاتمة.