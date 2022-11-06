«تويتر».. تستغني عن نصف موظفيها

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أبلغت شركة تويتر موظفيها، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، بأنها ستُباشر اعتبارا من يوم الجمعة الماضي تقليص قوتها العاملة، مؤكدة بذلك إشاعات يجري تداولها منذ أن اشترى إيلون ماسك الشركة قبل أسبوع. ووفقا لصحيفة «واشنطن بوست»، فسيتعين على 50% من نحو 7500 موظف المغادرة. وأوضحت أن السبب هو تخفيض التكاليف ونقل الشركة إلى وضع «أفضل»، بحسب تعبيرها. إلى ذلك، كشفت وكالة بلومبرغ بحسب مصادرها، أنه تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة في محكمة سان فرانسيسكو بحجة عدم إعطاء وقت كاف أو NOTICE قبل الاستغناء عن الموظفين، وهذا ما يخالف القوانين الفيدرالية وقوانين الولاية أيضا.