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مليونير.. دون علم زوجته!


في واقعة غريبة، أخفى رجل صيني عن زوجته وابنه نبأ فوزه بجائزة يانصيب قيمتها ملايين الدولارات، حيث لم يعلمهم أنه أصبح مليونيراً.
فقد احتفظ بسرية جائزة اليانصيب البالغة 219 مليون يوان (29.9 مليون دولار) عن زوجته وطفله، مشيراً إلى أنه قلق من أن المكاسب قد تجعلهما كسالى ولن يعملا بجد في المستقبل.

وبدأت القصة عندما ذهب لي بمفرده إلى مكتب اليانصيب في نانينغ، في منطقة جوانغشي الجنوبية، لتسلم جائزته، بحسب وسائل إعلام محلية. فيما تبرَّع الرجل بمبلغ 5 ملايين يوان للأعمال الخيرية، وقال إنه لم يقرر ما سيفعله بالباقي، وحصل على 171.6 مليون يوان بعد خصم الضرائب.


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