مصر تستحق الزِّيارة

الاخيرة

قامت خلال السنوات الماضية الإدارة المصرية بقيادة الرئيس المجدد عبدالفتاح السيسي بخطوات جبارة فيما يتعلق بالبنى التحتية في مصر بحيث أصبحت معدِّة ومستعِدة لاستقبال عشرات ملايين السائحين والمستثمرين، فمصر تملك من مقومات السياحة وهي الثروة المتجددة أكثر مما تملك بلدان كـ فرنسا وإيطاليا وتركيا وغيرها...



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الغريب أن تلك البنى الأساسية التي كلفت المليارات من الدولارات رافقتها تشريعات معرقلة تحدّ من قدوم السائحين وبالتبعية المستثمرين بينما جرت العادة على القيام بالعكس من ذلك، فشهدنا فرض فيزا غير مسبوقة بالمطار على المواطنين الخليجيين وفرض فيزا من القنصلية على خدمهم ومرافقيهم، والحال كذلك مع فرض فيزا على القادمين من الشام ممن كانت الحدود مع مصر مفتوحة لهم منذ آلاف السنين..



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وقضية أخرى تحتاج النظر إليها بعد أن عاشت أم الدنيا لعقود تحت أنظمة اشتراكية وهي ضرورة القيام بحملات تثقيفية للجمهور العام وموظفي الحكومة وغيرها من قطاعات لخلق ثقافة جديدة مستقطبة للسياحة والاستثمار وليست مطفشة له، فالسياحة ليست اكلاً وشرباً يضطر لهما الإنسان بل هي راحة وأمور تسعد الكبير والصغير، فإذا حدثت منغصات من مطار الاستقبال الى مطار المغادرة رحل السائح أو المستثمر دون عودة، وأفضل في هذا السياق لو نشرت شرطة سياحية بلباس معين في الأماكن الأكثر استقطابا للسائحين.



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آخر محطة:

هناك تجارب خليجية مثيرة يمكن للقطاع المختص بالسياحة والاستثمار في مصر النظر إليها وآخرها التجربة السعودية الرائعة فقد قامت الإدارة المختصة بإنجازات وأعمال رائعة وبكفاءة عالية وبفكر تخلَّص سريعا من النمطية والبيروقراطية وفتح الحدود واسعة للسائحين والمستثمرين من كل حدب وصوب وتفاعل الناس مع الانفتاح وشهدت السعودية ظاهرة لم أشهدها قط في بلدان أخرى رغم وفرة وكثرة سفراتي للدول المختلفة وهي الترحيب الحار من المواطن السعودي بالزائرين ومحاولة مساعدتهم في أي شيء يطلبونه، مصاحباً بالكلمات الجميلة مثل الله حيه، تامر، تم.. إلخ

تجربة جعلت السعودية تحتل المكانة الأولى بالعالم في نسبة زيادة السائحين.