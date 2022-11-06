مصر تجمع رموز «التمويل» بالعالم.. الأربعاء المقبل

عربيات ودوليات

أكد وزير المالية المصري د محمد معيط، أن مصر تجمع كبرى مؤسسات التمويل بالعالم في يوم التمويل يوم الأربعاء المقبل، والذي يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، على هامش قمة المناخ، ويحضره وزراء مالية، ورؤساء مؤسسات تمويل إقليمية ودولية ومديرو عدد من البنوك العالمية، وعلى رأسهم ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وغيرهم من المعنيين بقضايا تمويل المناخ، موضحاً أن يوم التمويل الذي تنظمه الوزارة ضمن فعاليات قمة شرم الشيخ يتضمن عقد 17 جلسة رفيعة المستوى؛ لبحث آليات تيسير التعافي الاقتصادي الأخضر، من خلال طرح مبادرات تحفيزية تُسهم فى تشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات التنموية المستدامة، بشراكات متعددة الأطراف تُراعى البعد البيئي؛ لتحقيق النمو المستدام.

وقال الوزير، إننا نتطلع إلى دور أكبر للبنوك الإقليمية والدولية والتجارية ومتعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية الدوليين، في تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتعبئة تمويل البنية التحتية الأساسية الذكية من أجل التكيف مع المناخ.

