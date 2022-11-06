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عربيات ودوليات

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بايدن وماكرون وسوناك


يشارك في قمة المناخ نحو 90 رئيس دولة حضورهم فى شرم الشيخ، و قالت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز سيتجه لمصر لحضور قمة المناخ، المنعقدة فى مصر، كما من المؤكد أن رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين ستقوم بدور قيادى فى تلك القمة.
وأكد البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ (كوب 27). كما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عزمها المشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ.
من جهته، أكد السفير الفرنسي في القاهرة مارك باريتي، أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون سيحضر قمة المناخ، كما أعلنت الحكومة الألمانية عن مشاركة المستشار الألماني أولاف شولتس في قمة المناخ بشرم الشيخ.
وأكدت السفارة الهولندية في القاهرة أن وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء مارك روتا سيشارك في القمة.
كما أعلن رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك أنه سيذهب إلى شرم الشيخ لحضور القمة.


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