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عربيات ودوليات

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غوتيريش يحذِّر من «القضاء على البشرية»!


لندن - الوكالات: حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الفجوة العميقة بين العالمين المتقدم والنامي وضعت محادثات المناخ على حافة الهاوية، قائلاً إنه يجب على الدول الغنية أن توقع «اتفاقية تاريخية» مع الفقراء بشأن المناخ أو «سنهلك».
يأتي التحذير الصارم في الوقت الذي يبدأ فيه زعماء العالم في التجمع لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 27»، التي تنطلق اليوم في مدينة شرم الشيخ.
وقال غوتيريش لصحيفة «الغارديان»، في مقابلة نشرت الجمعة، إنه يجب سد الهوة بين الأغنياء والفقراء إذا كانت البشرية تتمسك بالأمل في تجنب أسوأ الأضرار الناجمة عن انهيار المناخ.
وأضاف عشية القمة: «لا توجد طريقة يمكننا من خلالها تجنب وضع كارثي، إذا لم يتمكن الاثنان (العالمان المتقدم والنامي) من إقامة اتفاق تاريخي، لأنه في المستوى الحالي، سيقضى علينا».


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