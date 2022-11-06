مهرجان أيام الشباب المسرحي الـ 14.. دعم واهتمام وتقدير

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بدأت الهيئة العامة للشباب ممثلة بمديرها العام

د. مشعل الشاهين الربيع التحضيرات الأولية لتنظيم فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أيام الشباب المسرحي وذلك في شهر مارس 2023 على خشبة مسرح الدسمة وذلك لإيمان المسؤولين في الهيئة أن الشباب الكويتي هم الثروة الحقيقية.



ولهذا لايدخرون جهدا في مساندتهم، ودعمهم وتشجيعهم لتحقيق ما يطمحونه إليه من خلال استمرارية هذا المهرجان الذي يعتبر بمثابة البيت الكبير الذي يحتضن الشباب المبدع في الكويت وذلك بعد الانجازات التي حققوها منذ الدورة الاولى لمهرجان ايام الشباب المسرحي التي اقيمت عام 2003.

الاجتماعات التحضيرية للاستعدادات لتنظيم الدورة الرابعة عشر والتي جمعت المدير العام للهيئة العامة للشباب د. مشعل الشاهين الربيع ونائب المدير العام لقطاع الشباب حسام الصالح والوكيل المساعد نائب المدير العام لقطاع تنمية الشباب مشعل رشيد السبيعي ورئيس فرقة مسرح الشباب محمد المزعل اسفرت عن العديد من القرارات المفرحة للشباب المسرحي المبدع اولها تقديم دعم مادي لجميع الفرق المسرحية التي ستشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان قيمته 1000 دينار وذلك لتجهيز عروضهم وتقديمها بالمستوى المطلوب وهذا الدعم تقدمه الهيئة العامة للشباب للمرة الاولى منذ انطلاق هذا المهرجان.



أما ثاني القرارات المفرحة هي إلغاء جائزة أفضل عرض متناغم مع استحداث جائزة أفضل تأليف مسرحي وهي جائزة مختلفة عن أفضل نص مسرحي مشارك في المسابقة الرسمية ، والجائزة المستحدثة مسموح ان يشارك بها الجميع سواء لديه نص مسرحي مشارك في المهرجان او لا ولكن يجب ان يكون سن المشارك من 16 الى 34 عام.



ومن يفوز نصه في هذه الجائزة المستحدثه يتكفل مسرح الشباب بتنفيذه في دورة المهرجان المقبلة.

هذا الدعم الكبير من الهيئة العامة للشباب بتقديم الدعم المادي للفرق المسرحية التي ستشارك في الدورة الرابعة عشر لمهرجان ايام المسرح للشباب واستحداث جائزة لأفضل تأليف مسرحي دليل واضح على اهتمام المسؤولين بالهيئة بالشباب المسرحي المبدع لتقديم أفضل ما لديهم في هذا المهرجان الذي تتزامن انشطته مع الاحتفال بيوم الشباب الكويتي الذي يوافق 13 مارس من كل عام.

وفيما يخص أعضاء اللجنة الفنية، فسيتم اعلان اسمائهم في غضون الأيام المقبلة وهي لجنة مكونه من أكاديميين ومختصين وعدد من الشباب المبدع وستكون هذه اللجنة مختصة باختيار العروض المسرحية بالاضافة الى اختيار النصوص المسرحية المشاركة في جائزة أفضل تأليف.



وتسبق اقامة المهرجان، تنظيم فعاليات موسيقية وورش في جميع المجالات في الموسيقى والمسرح والسينما وذلك في أكاديمية الاعلام والفنون بمنطقة الدعية وسيتم تكريم المميزين بتلك الفعاليات والورش بالمركز الاعلامي لمهرجان ايام الشباب المسرحي بحضور الوكيل المساعد نائب المدير العام لقطاع تنمية الشباب مشعل رشيد السبيعي.

يذكر ان الدورة الرابعة عشرة لمهرجان ايام الشباب المسرحي عدد جوائزها 13 جائزة والجائزة الكبرى ستحمل اسم فنانة كبيرة سيفصح عن اسمها في اجتماعات مسؤولي الهيئة المقبلة.

