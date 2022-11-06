ختام دورة «الجرافيكس» التدريبية في «الإنتاج البرامجي المشترك»

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أكد المدير العام لمؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شفيق السيد عمر الدور المهم لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في تحضير ودعم الكوادر الإعلامية عبر تنظيم الدورات وورش العمل في مجالات متعددة.



وقال السيد عمر عقب حفل ختام دورة الجرافيكس التدريبية بمقر المؤسسة وتكريم منتسبيها من دول مجلس التعاون إن اختيار جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمحتوى الدورة يؤكد النظرة المستقبلية للجهاز باستثمار الطاقات الإعلامية الشبابية ومدها بالعلم والمعرفة والتجربة العملية على يد أساتذة متخصصين.

وأشار إلى أهمية التعاون الاعلامي الخليجي المشترك بين جهاز إذاعة والتلفزيون الخليج ومؤسسة الانتاج البرامجي تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونوه بالدور الذي تقوم به مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك واصفا إياها بالبيت الاعلامي لأبناء دول المنطقة والحاضنة الحقيقية للابداع الفني والاعلامي الخليجي المشترك.

من جهته قال المدير العام لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج مجري القحطاني إن الجهاز تأسس في 8 فبراير 1977 باقتراح من وزراء اعلام دول مجلس التعاون الخليجي بهدف التنسيق المشترك وتنظيم العمل وتوحيد وتقريب السياسات ودعم الشباب استكمالا لدور مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك بصفتها أقدم جهاز إعلامي في الخليج.



وأوضح القحطاني أن الجهاز يقوم بدور تنسيقي من ناحية تنظيم اجتماعات للعمل على مستوى الاذاعة والتلفزيون والتوثيق الاعلامي وتبادل البرامج والمذيعين فضلا عن دوره الرئيسي باستثمار طاقات الشباب في دول مجلس التعاون وتأهيلهم وتدريبهم لأعلى مستوى.

وعن دورة الجرافيكس أفاد بأن الدورة تدور حول أهم عنصر إبداعي في عمليات الانتاج والبث التلفزيوني مؤكدا حرص الجهاز على تنظيم دورات نوعية تواكب متطلبات السوق. وبين ان الجهاز نظم العديد من الدورات المتخصصة منها دورات في الأمن السيبراني في الاعلام واستخدام الذكاء الاصطناعي في الاعلام ودورات في ادارة الأزمات والكوارث الطبيعية خاصة بعد ما تعرضت له بعض دول الخليج من كوارث ومنها إعصار سلطنة عمان.

