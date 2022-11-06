عمرو دياب أشعل بحفله ليل الرياض

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أحيا الفنان عمرو دياب ليل الرياض بحفله الجماهيري على مسرح أبو بكر سالم، في منطقة بوليفارد رياض سيتي، من تنظيم شركة بنش مارك، ويأتي الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط حضور جماهيري ضخم تخطى الآلاف، وقد غنى فيه أغاني منوّعة له.



حيث بدأ الهضبة الحفل بأغنية يا أنا يا لأ وبحبه وأجمل عيون ودا لو اتساب وحبيبي يا نور العين ووالله ما كان على بالي ياهوى وعارف أنت الحظ، وأغنيته الجديدة اللوك الجديد وخلينا ننبسط وحتتدلع، بالإضافة إلى أغانٍ أخرى، وعبّر دياب عن اشتياقه لحفلات موسم الرياض، ووجّه الشكر للقائمين على الحفل، كما أخبرهم بأنه قادم من المطار إلى الحفل مباشرة. وتميز حفل عمرو كعادته بالتفاعل مع الأغاني والحضور المكثف. كما شارك في نفس الحفل الدي جي العالمي RODGE، قبل بدء حفل الفنان عمرو دياب.

