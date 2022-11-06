«القطرية للإعلام» أطلقت أغنية أرض «المونديال»

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طرحت المؤسسة القطرية للإعلام عبر قنوات الكاس على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب الاغنية الرئيسية لكأس العالم لكرة القدم - قطر 2022 بعنوان أرض المونديال.

شارك في غناء العمل خمسة مطربين من الدول العربية المتأهلة لكأس العالم، وهم: القطري عيسى الكبيسي، والمغربي حاتم عمّور، والتونسي نوردو، ومن السعودية: داليا مبارك وعبدالعزيز العليوي.

ارض المونديال ألحان ورؤية موسيقية محمد المرزوقي، كلمات وسيناريو تيسير عبدالله، التوزيع والتنفيذ الموسيقي اسماعيل ظافر، مكس وماستر طارق جيران، الإيقاعات الخليجية إبراهيم حسن، المشرف العام للإنتاج حمد عبد الرضا، والكليب من إخراج مراد كجوك.

تحمل الاغنية مضمون التحية والترحيب باسم العرب كلهم لضيوف المونديال العالمي، والملحن القطري محمد المرزوقي لحن العمل من خلال رؤية موسيقية متنوعة معتمدا على تيمة البحر والبر والراب بالإضافة الى جمل موسيقية متعددة وزعها التركي ظافر. الجدير بالذكر ان اغنية ارض المونديال انطلق بثها على كل منصات المؤسسة القطرية الاعلام، ومنها: تلفزيون قطر، اذاعة قطر، صوت الخليج، وقناة الكاس، لتكون رسالة قطرية عربية عالمية.

