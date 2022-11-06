«19 ب» يمثل السينما المصرية في المسابقة الدولية «للقاهرة السينمائي»

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في الكثير أو غالبية الدورات السابقة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. كانت المشاركة المصرية في المسابقة الدولية للمهرجان ودخول المنافسة على جوائزه الكبرى مثار جدل هائل وكبير حيث يظل الأمر أشبه باللغز المحير لصناع السينما المصرية ونقادها ومتابعي المهرجان.. لان الإعلان عن الأفلام أو الفيلم المصري الذي سيشارك في هذه المسابقة يظل أمراً سرياً!! من جانب مسؤولي المهرجان ولا يتم الكشف والإعلان عنه ألا في اللحظات الأخيرة قبل بداية المهرجان.. مما كان يثير الكثير من الجدل والتكنهات

لكن الجديد في دورة هذا العام الـ44 والتي انطلقت في الفترة من 3 إلى 22 نوفمبر الحالي.. الجديد- وعلى غير العادة- تم الكشف مبكراً عن المشاركة المصرية في المسابقة الدولية حيث أعلنت إدارة المهرجان عن أن فيلم 19ب للمخرج احمد عبدالله سيكون ضمن أفلام هذه المسابقة ممثلاً للسينما المصرية وحتى كتابة هذه السطور لم يتأكد عما إذا هناك فيلم مصري أخر سيشارك في هذه المسابقة أم سيتم الاكتفاء بهذا الفيلم لأنه في البعض القليل من دورات المهرجان السابقة كان هناك فيلمين للسينما المصرية داخل المسابقة الدولية وهذا ما ننتظر الكشف عنه من جانب إدارة المهرجان خلال الأيام المقبلة

فيلم 19ب من تأليف احمد عبدالله مثل سائر أفلامه السابقة التي كتبها وأخرجها وسبق لهذا الفنان السينمائي الشاب أن شارك بأفلامه في مسابقات مهرجان القاهرة السينمائي وفي المسابقة الدولية كما حصلت أفلامه- رغم قلتها- على العديد من الجوائز من المهرجانات السينمائية الدولية.. فيلم 19ب سيكون عرضه العالمي الأول من خلال هذه الدورة من عمر القاهرة السينمائي وهو من بطولة: سيد رجب- احمد خالد صالح- ناهد السباعي- فدوى عابد.. وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي حول حارس عقار يعيش حياته وحيداً في الفيلا المهجورة التي يقوم على حراستها لكن مقابلة غريبة مع شخص غامض في الشارع المقابل لشارعه تجعله يراجع مسار حياته بكاملها ليتغير تماماً الواقع النمطي الذي يعيشه ونال الفيلم إعجاب لجنة المشاهدة بالمهرجان وتحمسوا له كثيراً.. وأكد الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان على ثقته بان الفيلم سيحقق ردود أفعال جيدة وايجابية للغاية عند عرضه للجمهور ولمتابعي المهرجان.. ومن جانبها أعربت الفنانة ناهد السباعي عن سعادتها بمشاركة الفيلم التي تشارك في بطولته في المسابقة الدولية للمهرجان والمنافسة على جوائزها.. وقالت: التواجد في مهرجان سينمائي دولي وكبير مثل مهرجان القاهرة شرف لأي فنان وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب كل من يشاهده من جانبه أشاد المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان بفيلم 19ب وبمخرجه احمد عبدالله مؤكدا أن أفلام عبدالله دائما ما تحظى بنجاح دولي ومحلي كبير وتنال الجوائز من المهرجانات والمحافل السينمائية الكبرى.. لافتاً إلى أن هذه المشاركة ليست الأولى لـعبدالله في مهرجان القاهرة السينمائي حيث شاركت معظم أفلامه في دورات سابقة مثل ميكرفون وهيلوبوليس وديكور وحصدت عدة جوائز كان آخرها جائزة التمثيل في فيلمه ليل خارجي عام2018 على جانب آخر ألغت إدارة المهرجان واحدة من فعالياته المهمة التي استمرت لفترات طويلة في دوراته السابقة وهي ضيف الشرف حيث كان يتم استضافة سينما دولة عريقة في صناعة السينما ويتم عرض افلامها الحديثة والكلاسيكية وتجرى الندوات والمناقشات مع نجومها وصناعها الذين يستضيفهم المهرجان.. وأكد الناقد اندرو محسن مدير المكتب الفني للمهرجان انه لا توجد دولة ضيف الشرف في دورة المهرجان هذا العام مشيراً إلى وجود تركيز واضح وحضور قوى للسينما اللاتينية من خلال عروض لأفلام مهمة ومتنوعة هذا وحصل المهرجان على حقوق عرض فيلم نتفليكس The Swimmers ليكون العرض العالمي الأول للفيلم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعد النجاح الذي حققه اثر مشاركته الأخيرة في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي: الفيلم من تأليف وإخراج سالي الحسيني وبطولة: الشقيقتان منال وناتالي عيسى وكندة علوش وأحمد مالك وماتياس سفايجوفر وعلى سليمان وكريشنا فلويد وتدور أحداثه في إطار إنساني حول القصة الحقيقية للسباحتين السوريتين الشقيقتين يسرا وسارة مارديني ورحلتهم كلاجئين من الحرب السورية إلى المشاركة في اولمبياد ريودي جانيرو بالبرازيل 2016 حيث تغلبوا على كل المواقف الصعبة التي واجهتهم من خلال إرادتهم القوية وموهبتهم حتى يصلوا إلى هدفهم وحلمهم وأكدت المخرجة سالي الحسيني على سعادتها الغامرة بأن يكون العرض العالمي الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفيلمها من خلال مهرجان القاهرة لأنها المدينة التي شهدت طفولتها حيث أنها من أصول مصرية قبل هجرتها في سن مبكرة إلى أوروبا وقالت أشعر بالفخر لعرض فيلمي في هذه الدورة وأيضا بالعودة للقاهرة.

