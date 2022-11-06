«حواديت يهود مصر» في المهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون بنيويورك

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رغم أن السينما التسجيلية والوثائقية موجودة منذ أن عرف العالم فن السينما.. ألا أن هذا النوع من السينما لم يتعاظم دوره ومكانته وأهميته ألا منذ ربع القرن الأخير.. عندما بدأت الأفلام التسجيلية والوثائقية تعرف طريقها إلى المهرجانات السينمائية الدولية في العالم .. وبدأت هذه المهرجانات تدرجها ضمن مسابقاتها لتنافس الأفلام الروائية المعتادة بل حصدت هذه الأفلام الجوائز وأقيمت لها مسابقات ومنافسات خاصة بها في هذه المهرجانات.

وانسحب هذا الاهتمام على السينما المصرية وأصبحنا نجد كمّاً ليس بالقليل من هذا النوع من الأفلام يتم إنتاجها وتلقى حماس عدد من شركات الإنتاج السينمائي.. بل وبعض الهيئات الثقافية.. خصوصاً بعد جوائزها العديدة التي حصلت عليها من المهرجانات الدولية ومن الأفلام الوثائقية المهمة التي قدمتها السينما المصرية مؤخرا فيلم حواديت يهود مصر للمخرج احمد هاشم.. التي أعلنت إدارة المهرجانات المصري الأميركي للسينما والفنون نيويورك عن اختياره ليشارك بشكل رسمي في الدرة الثانية للمهرجان.

ويعتبر المهرجان ملتقى الفنانين والمبدعين في الوطن العربي وهو عودة حقيقية لروح السينما المصرية، كما يتضمن المهرجان أكبر مشاركات دولية في خمس مسابقات رسمية، ندوات .جماهيرية، وورش تدريب في الإخراج والتمثيل.

وكانت الدورة الماضية للمهرجان أقيمت في نوفمبر من العام الماضي، في جامعة سانت فرانسيس في بروكلين نيويورك، والتي كرمت خلالها الفنانة إلهام شاهين، وليلى علوي، وهالة صدقي، وأهديت الدورة الماضية لروح الكاتب الراحل وحيد حامد، وترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام المخرج الكبير على بدرخان، وشارك في عضوية اللجنة، المخرج عمر عبد العزيز، والناقد وليد سيف، ومدير التصوير سمير فرج، والناقد الفني كمال رمزي، والموسيقار راجح داوود، والمونتير ماجد مجدي.

ويتناول فيلم حواديت يهود مصر لمحات من المجتمع اليهودي المصري، وما تركوه من إرث يعكس تقبل الآخر بمصر، ويوضح بعض معالم التراث اليهودي المصري، بمشاركة الراحل ألبير آريه، وعم سيد القاطن بحارة اليهود، وماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية بمصر، والفيلم من إخراج أحمد هاشم، وسيناريو آن كمال، وتعليق صوتي شريف ريحان.

كما يشارك حواديت يهود مصر أيضا بالمهرجان الدولي العربي الأفريقي للفيلم الوثائقي، بدورته العاشرة تحت إشراف مدير الفني الأكاديمي والناقد العراقي البريطاني نديم العبد لله، وذكرت الإعلامية مروة السوري منسقة العلاقات الخارجية بنقابة المهن السينمائية بمصر أن المهرجان من المقرر إقامته بمدينة زاكورة، في دولة المغرب من 28 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2022، وينافس حواديت يهود مصر بين 8 أفلام مصرية بالإضافة إلى مشاركة 15 فيلما من دول عربية وعالمية أخرى.

وحصل حواديت يهود مصر على العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل سيناريو وأفضل فيلم باختيار الجمهور بمهرجان إيكون ميديا في الجامعة الأميركية بالقاهرة، والمركز الثالث للأفلام الوثائقية في ملتقى سينماتيكس بدار الأوبرا المصرية، وجائزة أفضل فيلم وثائقي بمسابقة VS film المقامة على هامش الدورة الـ23 لمهرجان تري كور الفرنسي.

