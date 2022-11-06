سماح أنور تعود بعملين في رمضان 2023

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تعيش الفنانة الكبيرة سماح أنور حالة من النشاط الفني الكبير، حيث تعود بقوة خلال الفترة الحالية، وذلك بعد نجاحها الكبير في مسلسل الليلة وما فيها الذي عرض على أحد المنصات مع الفنانة زينة.



وتعاقدت أنور الفترة الماضية على أكثر من عمل درامي جديد، تعود من خلاله لجمهورها في رمضان المقبل، بعد فترة غياب 4 سنوات، حيث كان آخر ظهور لها عام 2018، بمسلسل بدل الحدوتة 3، مع دنيا سمير غانم، ويوميات زوجة مفروسة أوي، مع داليا البحيري. وعادت سماح أنور لجمهورها هذا العام بمسلسل الليلة واللي فيها، الذي قامت ببطولته زينة، ورغم صغر مساحة الدور الذي ظهرت به أنور في الأحداث إلا أن الجميع أشاد بها،



وهو ما كان سببًا في طلبها لأكثر من مسلسل في رمضان 2023، حيث تعاقدت على المداح 3 مع حمادة هلال، وتعاقدت أيضًا على مسلسل بطن الحوت، مع محمد فراج. المداح 3 بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، سماح أنور، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، أحمد ماهر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.



مسلسل بطن الحوت من نوعية الـ15 حلقة، ومن بطولة محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، باسم سمرة، وعبد العزيز مخيون، وعدد آخر من النجوم، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وإنتاج أمير شوقي.

ودارت أحداث مسلسل الليلة واللي فيها في إطار اجتماعي تشويقي مثير، وهو مكون من 6 حلقات، وكان من بطولة زينة، محمد شاهين، سماح أنور، مطرب الراب أب يوسف، علاء مرسي، آلاء سنان، بكري خالد، وليد حامد، وشيما الشريف، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

