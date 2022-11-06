قداس تاريخي

الأولى

شارك نحو 30 ألف شخص، أمس، في قداس ترأسه البابا فرنسيس في مملكة البحرين تحت عنوان «من أجل العدل والسلام»، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التاريخية التي يقوم بها الحبر الأعظم إلى المملكة.

دعا البابا فرنسيس في الكلمة التي ألقاها بالقداس إلى تكريس مفاهيم الأخوة بين البشر....(طالع ص 14).

وقال متحدث باسم حكومة البحرين إن المشاركين في القداس يمثلون 111 جنسية.

وخلال القداس، قُرئت صلوات بلغات مختلفة يتحدث بها العمال الأجانب. كما ملأت الدموع عيون بعض المصلين وهم ينتظرون لرؤية البابا، البالغ من العمر 85 عاما، في ملعب البحرين الوطني الذي يعد أكبر ساحة في المملكة.

وفي نهاية القداس، رفع الأسقف بول هيندر، المدبر البابوي لشمال الجزيرة العربية، جزيل الشكر والامتنان إلى العاهل البحريني، على دعوة البابا لزيارة مملكة البحرين. جدير بالذكر أن مملكة البحرين تحتضن 18 كنيسة تمثل كل الطوائف، وشهدت مملكة البحرين بناء أول كنيسة مسيحية عام 1906م وهي الكنيسة الإنجيلية الوطنية التي تعتبر أقدم كنيسة في البحرين والخليج العربي، فيما شيدت أول كنيسة كاثوليكية في البحرين والخليج العربي عام 1939م وهي كنيسة القلب المقدس، وشهد عام 2021م افتتاح أكبر كنيسة كاثوليكية في المنطقة وهي كنيسة سيدة العرب.