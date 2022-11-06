إعادة النظر في رواتب المتقاعدين

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أعلن وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ن الحكومة ستنظر الى المتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 1000 دينار بمسطرة عادلة خاصة الذين يمرون بظروف معيشية صعبة.

وقال في تصريح لتلفزيون المجلس ان الحكومة حققت مكسبا كبيرا عندما أقرت تغطية العجز الاكتواري في مؤسسة التأمينات من أراض في أملاك الدولة، موضحا أن هذا سيساعد في تقديم خدمات أكثر للمتقاعدين.



وأضاف: سيتضمن برنامج عمل الحكومة استراتيجية لدعم المتقاعدين بما يحقق الاستدامة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وأوضح: لدينا نوايا لدراسة الاوضاع المعيشية لجميع المواطنين الذين يعيشون في ظروف صعبة وتعهدنا بذلك، وكشفنا معدلات التضخم وعن المسؤولية الاجتماعية للحكومة وتكلمنا كذلك عن وضع السيولة في الدولة، ويجب أن نوازن بين جميع تلك الامور، وسننظر في رفاهية المواطنين وسندرس كل الاقتراحات ونعكسها في برامجنا القادمة.