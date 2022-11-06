السوداني: العلاقات الأخوية مع الكويت ضاربة بجذورها في التاريخ

الأولى

أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني عن تقديره لمشاعر القيادة السياسية في الكويت تجاه العراق وشعبه، مؤكدا ان العلاقات الأخوية بين الجانبين ضاربة بجذورها في التاريخ وانه سيسعى لتعزيز وتوطيد هذه العلاقات اكثر.

جاء ذلك في لقاء جمع السوداني مع سفير الكويت لدى العراق طارق الفرج.



من جهته، أعلن السفير الفرج انه بحث والسوداني سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا حرص الكويت على دعم سيادة العراق وامنه واستقراره.

واعرب السفير الفرج عن تطلع القيادة السياسية في الكويت لتعزيز اواصر العلاقات الاخوية بين البلدين.