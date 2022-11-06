ضباط الجيش.. قرعة عادلة

الأولى

ثمّن عدد من النواب توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح لتدارك الاخطاء في قرعة ضباط الجيش ما افضى الى تأجيلها نحو اسبوع بعدما كان مقررا اجراؤها امس .

جاء التأجيل بعدما ظهر استياء نيابي من احتمالات وجود تمايز في القبول بين المتقدمين ووقوع تصفيات غير عادلة للمتقدمين من جهة الفحص الطبي وآثار القيود الامنية على البعض، فضلا عن المطالبة باعادة النظر في آلية الاختيار وزيادة عدد المقبولين.



وشدد نواب على اسناد الفضل في تصحيح المسار الى رئيس الحكومة، معربين عن امتنانهم لوزيري الداخلية طلال الخالد والدفاع عبدالله علي الصباح لمواصلة دوريهما في محو آثار القيود الامنية.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش اعلنت تأجيل قرعة كلية علي الصباح العسكرية للمتقدمين لدفعة الطلبة الضباط الـ49 التي كان مقررا عقدها امس إلى يوم السبت المقبل.



وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي إن ذلك يأتي لمراجعة ملفات المتقدمين للكلية بناء على قرار وزارة الداخلية الخاص بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين، مضيفة أن قرار التأجيل يأتي أيضا حرصا منها على اتاحة الفرصة لدخول اكبر عدد من المتقدمين للقرعة.

من جهة أخرى، اثار تعيين 60 متقدما فقط لوظيفة وكيل النائب العام استياء عدد من النواب باعتبار ان ذلك يعد مؤشرا على التراجع عن تكويت القضاء.



من جانب آخر، لاقت شبهات تعارض المصالح اصرارا نيابيا على الاسراع في اقرار طلب من 13 نائبا من مختلف الكتل والتوجهات لاستعجال تقرير اللجنة التشريعية حول تعارض المصالح وادراجه على جدول اعمال المجلس بعد نهاية مناقشات الخطاب الاميري مباشرة.