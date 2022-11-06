طلال الخالد يترأس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية

الأولى

صدر مرسوم بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير الدفاع ووزير العدل والأمين العام لمجلس الوزراء.

وصدر مرسوم في شأن الحلول والإنابات الوزارية، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يحل نواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم في مرسوم تشكيل الوزارة، بالإضافة إلى عمله، محل رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.



في حين نصت المادة الثانية، على أن يقوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بأعمال وزير الدفاع أثناء غيابه، ويقوم وزير الدفاع بأعمال وزير الداخلية أثناء غيابه، ويقوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه ويقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أثناء غيابه.