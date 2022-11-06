وزير الإعلام: خصومات على قيمة الإعلانات التلفزيونية

الأولى

أصدر وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري 3 قرارات وزارية بشأن تنظيم الإعلانات التجارية في مطبوعات الوزارة وإعلانات التلفزيون والإذاعة.

ونص القراران الأول والثاني بشأن تنظيم الإعلانات بالتلفزيون والإذاعة، على منح خصم بقيمة 50 % للإعلانات الخاصة بجهات محددة من بينها الوزارات والهيئات الرسمية والمؤسسات العامة والجهات الحكومية، واللجان الخيرية الكويتية، وجمعيات النفع العام الكويتية، والهيئات والاتحادات الرياضية.

ونص القرار الثالث على تخفيض سعر الإعلان بمطبوعات وزارة الاعلام على المنتجات والصناعات الوطنية والمشاريع الصغيرة بنسبة 50 %، وعلى المنتجات والصناعات الخليجية بنسبة 25 % من الأسعار المعمول بها.

ونص كذلك على منح الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية واللجان الوطنية والخيرية وجميع المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام خصماً بنسبة 50 % على جميع الإعلانات الخاصة بها أو المتعلقة بمشاريعها.