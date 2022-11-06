«أوراكل» في الكويت.. استثمار في البيانات السحابية

الأولى

نجحت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في استقطاب شركة أوراكل نيدرلاند بي في، من خلال تأسيس «أوراكل الكويت لأنشطة البرمجة الحاسوبية» كشركة ذات مسؤولية محدودة.

و«Oracle» واحدة من شركات البيانات العالمية، أسست شركتها الكويتية برأسمال 50 ألف دينار موزعة بواقع 49.5 ألف دينار بين «أوراكل نيدرلاند بي في» و«أوراكل كوبوريشن نومينيز ليميتد».

وشركة أوراكل الكويت لأنشطة البرمجة الحاسوبية، هي شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة ويقع مقرها في هولندا، أنشئت بعقد لمدة 5 سنوات ويجوز للجمعية العمومية تمديده لمدة مماثلة ولمن لا يريد البقاء في الشركة حق الانسحاب بعد انقضاء المدة.

وتعمل «أوراكل نيدرلاند بي» في مجال البنية التحتية لمركز البيانات السحابية العالمية، وتعد الشبكة الأسرع نموا بين مراكز البيانات العالمية، مع توافر 40 منطقة سحابية و4 مناطق أخرى مخطط لها.