«مصر التي في خاطري»

الاخيرة

مصر هي أكبر دول منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما يجعلها قطعا مستهدفة من قبل من يريد الإضرار بشعوب ودول المنطقة والاستيلاء على ثرواتها، والضرر بمصر ليس كحال الإضرار بغيرها من دول المنطقة بسبب عدد سكانها ومكانتها المؤثرة وموقعها المؤثر وثقلها الإقليمي والعالمي لذا فدعم مصر هو دعم لاستقرار المنطقة وللسلم في المنطقة والعالم.



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وتواجه مصر مجموعة تحديات ومشكلات كبيرة يمكن عبر مساعدتها لنفسها ودعم الأشقاء لها أن تتجاوز تلك المشكلات، ففي الشّق الاقتصادي تحتاج مصر لتعديلات جوهرية في القوانين وحتى في الثقافات الموروثة لكيفية التعامل مع المستثمرين والسائحين الأجانب والارتباط بين الاثنين هو ارتباط وثيق، كما تحتاج مصر الى استقدام شركات وخبرات عالمية لتسويق ما لديها من كنوز وفي ذلك يقول الأميركان أن تصرف 10% على المنتج و90% على الدعاية والترويج له، خير من العكس، وتحتاج مصر لتغيير الأنظمة والقوانين لاستقطاب سياحة المتقاعدين الأجانب الباقين طوال الوقت في البلد وليس أياماً قليلة …



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آخر محطة:

(1) ما تحتاجه مصر هو النظر كيف استطاع الإنجليز إبّان احتلالهم لها قبل مئة عام تحويلها إلى بلد سياحي من الطراز الأول ومقصد لسياحة الملوك والأمراء ورجال الأعمال وحتى الشعوب في أوروبا، وكيف استقر فيها بشكل دائم كبار رجال الأعمال في العالم؟

(2) ويمكن كذلك الاستفادة من التجربة الخليجية الواعدة في استقطاب السواح والمعارض والمباريات الدولية ووضع البلدان على خارطة السياحة والاستثمار بالعالم.