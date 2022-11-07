جني الزيتون يعفي طلاب إيطاليا من الامتحان

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سيتم إعفاء طلاب السنة الثالثة في مدرسة ثانوية علمية بالقرب من مدينة باري – في جنوب إيطاليا – من الاختبارات الشفوية إذا وافقوا على جمع الزيتون مع آبائهم وأجدادهم. وقالت معلمة العلوم فاليريا سكارينجيلا، 40 عاماً، التي فكرت في هذا المخطط «نريد أن نشجعهم على إعادة اكتشاف روابطهم بالأرض». يذكر أن إيطاليا تقيم سنويا شهر سياحة الزيتون من خلال تنظيم الرحلات لمزارع ومعاصر الزيتون. وقد انخرطت في هذه المبادرة منذ سنة 2020 ست عشرة مدينة تعرف بهذه الزراعة من لومباردو إلى سردينيا، تختار كل بلدة المسار الذي يتميز بخصائص فريدة من وجهة نظر تاريخية، حيث يعرض على الزوار تذوق الخبز والزيت والمنتوجات النموذجية هناك.