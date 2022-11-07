خولة بنعمران.. هوية مغربية

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فيما أطلقت الفنانة المغربية خولة بنعمران أحدث أغنياتها التي تحمل اسم «غمزة»، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وجميع منصات الاستماع الموسيقي والبودكاست اكدت انها تحاول دائما الحفاظ على هويتها المغربية في اعمالها الغنائية.

وبعد غياب دام أكثر من سنة اختارت الفنانة المغربية أن تطل على جمهورها بفيديو كليب لأغنية تحمل طابع تراث الكناوة من خلال كلماتها وألحانها.

وصرحت بنعمران بأن أغنية «غمزة» مغربية كناوية مئة في المئة وعلى خلاف أعمالي المغربية السابقة التي استلهمت معظمها من الأغاني التراثية الجبلية، اخترت في «غمزة» اللون الكناوي، إذ حاولت أن أبرز جمال هذا اللون الموسيقي العريق».