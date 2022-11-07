سنافر حديقة دبي.. بقمصان المونديال

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تُصمم الحدائق في دبي لتخدم العديد من الأهداف، فبعضها يهدف إلى تلبية متطلبات السكان والبيئة، في حين يسعى البعض الآخر ليكون وجهات ومناطق جذب برسوم دخول مدفوعة.

وتبرز بين حدائق المدينة حديقة دبي المعجزة، أو دبي ميراكل غاردن، التي افتتحت أبوابها لموسم جديد لتدهش الزوار بعروض الأزهار التي عمل عليها فريق الحديقة سراً طوال فصل الصيف.

وأنجز فريق عمل الحديقة تصميم عدد من مجسمات الزهور العملاقة التي تعرض للمرة الأولى والتي تتميز بألوانها الجذابة وتصاميمها الفريدة مما يُضفي أجواء من السعادة والبهجة على قلوب الصغار والكبار.

وبدءا من 20 نوفمبر الحالي، ومع انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم، سترتدي السنافر قمصانا رياضية تِمثل البلدان المِشاركة في المونديال، وهو ما سيُضفي أجواء من المرح والسعادة خاصة لدى التقاط الشخص للصور مع السنفور الذي يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار ويرتدي قميص الفريق الذي يشجّعه محاطاً بالزهور والنباتات وهو ما يجعله فرصة رائعة لالتقاط أجمل الصور لذكريات سعيدة.